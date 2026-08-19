Saoirse Ronan secuestra a su alumno más problemático en el retorcido tráiler de Bad Apples

Archivo - Saoirse Ronan secuestra a uno de sus alumnos en el retorcido tráiler de Bad Apples - PARAMOUNT PICTURES - Archivo

MADRID 19, (CulturaOcio)

Bad Apples, la comedia negra protagonizada por la nominada al Oscar Saoirse Ronan (Lady Bird, Mujercitas), llegará a los cines el 11 de septiembre. Dirigida por Jonatan Etzler (Dieciocho otra vez), la película ha lanzado el tráiler centrado en María, una profesora atormentada por un alumno conflictivo cuya vida cambia tras un inesperado incidente nocturno.

"¿Siempre has querido ser profesora?", arranca el adelanto. Acto seguido, el avance presenta a la clase de María y a Danny, un alumno terrible que "ha empujado a una niña por las escaleras". La desesperación se dispara después de que, una noche al intentar aplacar al joven que estaba haciendo estragos con un bate, la maestra golpea al chico y termina llevándoselo a su casa. "Me has pegado. Lo voy a contar", amenaza su alumno al que termina dejando encerrado.

"Se sigue investigando la desaparición de Danny Carter", muestra a continuación el tráiler que revela cómo, al haber eliminado a su alumno más problemático, a la manzana podrida, las clases del personaje de Ronan mejoran notablemente. "Nunca me dejarás salir, ¿verdad?", concluye el menor.

"María, una maestra de primaria que se esfuerza por motivar a una clase de niños de diez años, se ve obstaculizada por un alumno rebelde y caótico. Con su carrera en juego y el comportamiento del niño volviéndose incontrolable, toma una serie de malas decisiones que la llevan a llevarse accidentalmente a esta 'oveja negra' a su casa y encerrarlo allí. María intenta desesperadamente rectificar, pero cuando la clase empieza a prosperar y tanto el personal docente como los padres se muestran encantados con la mejoría, se encuentra en una situación sumamente complicada", reza la extensa sinopsis del filme.

Junto a Ronan, Bad Apples cuenta en su reparto con los debutantes Eddie Waller y Nia Brown, Jacob Anderson (Overlord), Rakie Ayola (Dredd), Robert Emms (Jurassic World: El reino caído) y Sean Gilder (El rey Arturo). El guion del largometraje está escrito por Jess O'Kane. El productor es Oskar Pimlott, mientras que los productores ejecutivos son Judy Counihan, Jamie Hall, Paul Grindey, Charles Moore, Marie-Gabrielle Stewart y Peter Watson