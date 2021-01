Santiago Segura, tras quedar fuera de nominaciones a los Goya con Padre no hay más uno 2: "No me quejo, sé como se vota"

Loles León y Santiago Segura durante el photocall de la película 'Padre no hay más que uno 2. La llegada de la suegra’ en el Gran teatro Príncipe Pío, en Madrid (España), a 28 de julio de 2020.

Loles León y Santiago Segura durante el photocall de la película 'Padre no hay más que uno 2. La llegada de la suegra’ en el Gran teatro Príncipe Pío, en Madrid (España), a 28 de julio de 2020. - José Ramón Hernando - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Ene. (CulturaOcio) -

Las nominaciones a los Premios Goya 2021 han colocado a 'Adú', el filme de Salvador Calvo, como gran favorita con un total de 13 nominaciones de cara a la gala de entrega que se celebrará el próximo 6 de marzo en el Teatro Soho CaixaBank de Málaga en una gala conducida por Antonio Banderas y María Casado.

Una ceremonia en la que no estará representada la película española más taquillera del pasado año, 'Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra', el filme dirigido, escrito, producido y protagonizado por Santiago Segura que no ha conseguido ninguna candidatura.

Y eso a pesar de que la comedia fue la cinta más taquillera del pasado año con 2,3 millones de espectadores y una recaudación de 12,9 millones de euros. Precisamente, la primera entrega de 'Padre no hay más que uno' fue también la película más taquillera del año 2019, con 2,4 millones de espectadores y 14,2 millones de euros de recaudación... y tampoco estuvo nominada en ninguna categoría.

El propio Santiago Segura ha acudido a las redes sociales para comentar el ninguneo de la Academia. Así, y respondiendo a un usuario de Twitter que se preguntaba en qué categorías debería haber estado nominada la película, destacaba la banda sonora de Roque Baños y ponía su trabajo como ejemplo del doble rasero con el que los académicos juzgan a las comedias.

"¿Categorías? Por ejemplo, la música de Roque Baños en la película es igual de espectacular que la que ha hecho para 'Adu', por la que ha sido nominado. Pero ya sabemos que donde esté un buen drama social, que se quiten las 'comedietas'. Por supuesto no me quejo, se como se vota", escribió Segura.