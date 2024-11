Samuel L. Jackson se une a la nueva película de J.J. Abrams

MADRID, 22 Nov. (CulturaOcio) -

Ha pasado un lustro desde que J.J. Abrams dirigiera su último largometraje, Star Wars: El ascenso de Skywalker, el Episodio IX de la icónica saga iniciada por George Lucas. Ahora, el cineasta volverá a la gran pantalla con un nuevo proyecto del que, por el momento, solo se saben algunos de los posibles miembros del reparto, entre los que ahora se encuentra Samuel L. Jackson.

Según ha informado The Hollywood Reporter, el protagonista de filmes como Pulp Fiction, Glass o Los odiosos ocho estaría en conversaciones con Warner Bros. para sumarse a un elenco que ya contaba con Glen Powell (Twisters), Jenna Ortega (Bitelchús Bitelchús) y Emma Mackey (Sex Education).

Todavía no se sabe el título del filme ni su fecha de estreno, aunque se espera que el rodaje comience esta primavera en Reino Unido. Tampoco hay detalle alguno sobre la trama de la película, aunque las fuentes ya desmintieron que fuese a abordar viajes en el tiempo, tal y como se había especulado.

Lo que es seguro es que el cineasta responsable de resucitar en la gran pantalla sagas como Star Wars y Star Trek será quien firme el guion. Además, Abrams también ejercerá como productor del filme a través de su compañía, Bad Robot, con la que ya produjo, entre otros muchos títulos, Super 8, la saga Cloverfield o series como Westworld, Alias y Perdidos.

En lo que respecta a Jackson, a quien este año se le ha podido ver en numerosas producciones como Argylle, Damaged, La lección de piano o la miniserie Fight Night: The Million Dollar Heist, en su horizonte tiene varios proyectos como Afterburn, cinta de ciencia ficción dirigida por J.J. Perry (The Killer's game) o The Beast, filme de Renny Harlin (Strangers), entre otros.