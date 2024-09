Samuel L. Jackson revela su frase favorita de Pulp Fiction... Y en ella no dice "motherfucker"

Samuel L. Jackson revela su frase favorita de Pulp Fiction... Y en ella no dice "motherfucker" - MIRAMAX

MADRID, 28 Sep. (CulturaOcio) -

En Pulp Fiction, la segunda y muy celebrada cinta de Quentin Tarantino, Samuel L. Jackson interpretó al memorable asesino a sueldo Jules Winnfield, quien tenía por costumbre recitar un sermón bíblico antes de despachar a sus víctimas. Echando la vista atrás, el actor ha revelado ahora cuál es su frase favorita una película que, como buen filme de Tarantino, tenía en los diálogos uno de sus puntos fuertes.

En la cinta, Winnfield y inseparable compañero Vincent Vega, interpretado por John Travolta, tienen como misión recuperar un misterioso maletín para su jefe, el capo de la mafia Marsellus Wallace, encarnado por Ving Rhames. Jackson dejó muchas secuencias inolvidables y también frases para el recuerdo a lo largo del filme, muchas de ellas cargadas de palabras malsonantes.

Especialmente recordado por los fans es el pasaje de la Biblia sobre Ezequiel 25:17, convertido en una de las citas más icónicas de toda la historia del cine. Sin embargo, esta no es la favorita del protagonista de Los odiosos ocho y Jackie Brown, donde repitió colaboración con Tarantino.

Jackson, cuya interpretación en Pulp Fiction le valió una nominación al Oscar a mejor actor en 1995, ha revelado ahora cuál es su frase preferida. Lo ha hecho en una entrevista con GQ. Y, sorprendentemente, en ella no suelta ni una sola palabra malsonante.

Se trata de la línea que menciona cuando Winnfield y Vincent interrogan a Brett, el personaje de Frank Whaley, sobre el paradero del maletín. En ese instante, Brett, asustado por haber matado a su amigo, le responde: "¿Qué?", y Jules empieza a amenazarlo.

"Mi frase favorita de Pulp Fiction es '¿De qué país eres? ¡No conozco ningún país llamado qué! ¿Hablan mi idioma en qué? Me encanta esa pequeña frase", aseguró Jackson.

En esa misma secuencia, Jackson brindó a los espectadores otras frases igual de memorables que aún permanecen grabadas en la retina de la audiencia. Escrita y dirigida por un Tarantino en estado de gracia, tanto para el público como la crítica, Pulp Fiction es considerada una de las películas más significativas de los 90 y uno de los iconos cinematográficos de las últimas décaddas.

El pasado mes de abril se cumplieron 30 años desde que Pulp Fiction vio la luz en la Selección Oficial del Festival de Cannes, donde se hizo con la Palma de Oro. Para celebrarlo, el reparto de la cinta se reunió durante el pasado Festival de Cine Clásico de TCM, cuyo leitmotiv en esta edición fue Most Wanted: Crime and Justice in Film (Los más buscados: Crimen y justicia en el cine).

No obstante, no pasó inadvertida la ausencia de dos grandes estrellas del filme durante el homenaje. Aunque a esta conmemoración no faltaron Jackson, Travolta, Uma Thurman y Harvey Keitel, ni Tarantino, que acababa de abandonar la que iba a ser su última cinta, ni Bruce Willis acudieron al acto.