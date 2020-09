Samuel L. Jackson blasfema contra Trump en 15 idiomas para llamar al voto en las elecciones de EE.UU.

MADRID, 16 Sep. (CulturaOcio) -

Falta aproximadamente mes y medio para que los ciudadanos de Estados Unidos acusan a las urnas para elegir a su futuro presidente. Una campaña electoral en la que muchas estrellas se están posicionando, como en el caso de Samuel L. Jackson, contra Donald Trump. El actor de Pulp Fiction y Vengadores ha decidido, literalmente, "mandar a la mierda" al actual presidente en 15 idiomas para llamar al voto de cara a la cita del próximo 3 de noviembre.

Como parte de su campaña para promover la participación en los comicios, Jackson ha publicado en Twitter un video en el que, ataviado con una mascarilla y una camiseta en la que se lee "tu voz importa", el intérprete usa su particular estilo de blasfemar para mandar su contundente mensaje a Trump en quince lenguas distintas, empezando por el euskera y pasando por el catalán, ucraniano, checo, suajili, jamaicano e incluso esperanto.

El mensaje en concreto varía ligeramente en función del idioma, pero la intención del actor es clara: mandar a paseo al polémico presidente.

You guys showed up and blasted through our Voter Action Goal for #GoodToVote! So as promised, here's some Cussin' 15 ways to go! Thanks for getting involved and make sure to #vote on Nov.3rd! #votemask @faircount @fairfight #MKsaysVote #yourvoicematters pic.twitter.com/6GkHudrm53