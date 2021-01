Ryan Reynolds revela la primera 'misión' de Deadpool dentro del Universo Marvel

MADRID, 12 Ene. (CulturaOcio) -

Durante la promoción de Bruja Escarlata y Visión, la primera serie de Marvel Studios en Disney+, Kevin Feige confirmó lo que era ya un secreto a voces: Deadpool 3 formará parte del Universo Marvel y seguirá siendo una película solo para adultos. Un anuncio oficial al que ha reaccionado Ryan Reynolds, protagonista y productor de la saga, con su sorna e ironía habitual.

En un primer mensaje publicado a través de Twitter, el actor que da vida al mercenario bocazas reveló cómo había conseguido que Disney le "comprara" su saga Deadpool y evitara que corrierá la misma suerte que el resto de X-Men... es decir, su reinicio por completo. "La historia completa: Les enseñé Spiderman 1 y 2 y les dije que era Deadpool 1 y 2. #Deadpool3", tuiteó Reynolds.

Full disclosure: I showed them Spiderman 1 & 2 and told them it was Deadpool 1 & 2. #Deadpool3 https://t.co/N0IGDbpBK0