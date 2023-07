Russell Crowe estalla por Gladiator 2: "Deberían pagarme por una película en la que ni aparezco"

MADRID, 3 Jul. (CulturaOcio) -

Más de 20 años después del estreno de Gladiator, Ridley Scott ya está rodando su secuela, que llegará a los cines el 22 de noviembre de 2024. Y aunque la primera cinta contó con Russell Crowe como protagonista absoluto, el actor no participará en el nuevo filme, pero eso no ha sido impedimento para que la prensa pregunte constantemente al intérprete por el proyecto... algo que ha acabado con su paciencia.

Gladiator 2 ya ha comenzado su rodaje y está suscitando mucho interés, pero Crowe ha mostrado su descontento por las constantes preguntas al respecto. "Deberían pagarme por la cantidad de preguntas que me hacen sobre una película en la que ni siquiera aparezco. No tiene nada que ver conmigo. En ese mundo, estoy muerto. A dos metros bajo tierra. Pero admito unos ciertos celos, porque me recuerda a cuando era más joven y lo que significó para mí, en mi vida", declaró Crowe durante una aparición en el Karlovy Vary Film Festival, tal como recoge Variety.

"No sé nada sobre el elenco, no sé nada sobre la trama. ¡Estoy muerto! Pero sé que si Ridley ha decidido hacer una segunda parte de la historia, más de 20 años después, debe haber tenido razones muy poderosas. No puedo pensar en que esta película sea otra cosa que espectacular", agregó.

En una entrevista anterior con Collider, Crowe ya admitió que sentía celos por no participar en esta secuela. "Lo único que realmente siento al respecto es un poco de celos, porque yo era mucho más joven, obviamente, y fue una gran experiencia en mi vida. Es algo que cambió mi vida, de verdad. Cambió la forma en que la gente me veía y lo que hago para ganarme la vida, y he tenido mucha suerte de participar en muchas películas importantes", señaló.

Scott, que ya dirigió la cinta original de 2000, volverá a ponerse tras las cámaras para la secuela. David Scarpa es el autor del guion. El reparto cuenta con Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Connie Nielsen, Joseph Quinn, Fred Hechinger, May Calamawy, Lior Raz y Matt Lucas, entre otras estrellas. Mescal, nominado al Oscar por su papel en Aftersun, encarnará a la versión adulta de Lucio, el sobrino del Cómodo (Joaquin Phoenix), el pérfido emperador de Roma y gran villano de la cinta original.