Robert Pattinson, a la caza depredadores sexuales en el tráiler de Primetime - A24

MADRID 6, (CulturaOcio)

Robert Pattinson protagoniza Primetime, un thriller basado en To Catch a Predator, el polémico programa de la televisión estadounidense emitido entre 2004 y 2007 que exponía públicamente a depredadores sexuales. La película llegará a los cines el 25 de septiembre y ha lanzado un tráiler que muestra al actor en el papel del presentador del controvertido espacio, Chris Hansen.

"Soy Chris Hansen con la Dateline NBC, y estamos preparando un reportaje sobre adultos que intentan conocer a adolescentes online", afirma el personaje de Pattinson al inicio del adelanto que recoge también los orígenes el programa y las audiciones a los jóvenes que actuarán de señuelos.

El adelanto cierra con una inquietante pregunta acerca del objetivo del programa, el cual era sacar a la luz a agresores sexuales y pedófilos: "¿Qué habría pasado si yo no estuviera aquí?".

"En 2006, Chris Hansen, presentador de 'To Catch a Predator', se propone hacer historia en la televisión", adelanta la escasa sinopsis del filme.

Primetime está dirigida por Lance Oppenheim quien debuta como director en largometrajes de ficción. Junto a Pattinson, el reparto incluye a Merritt Wever (Christy: el combate de su vida), Skyler Gisondo (The Amazing Spider-Man) y Phoebe Bridgers (Entre dos helechos: La película). Asumen la producción el propio Pattinson, Brian Kavanaugh-Jones, Fred Berger, Brighton McCloskey, Lars Knudsen y Tyler Campellone.