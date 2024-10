Robert Downey Jr. no dejará replicar su imagen con Inteligencia Artificial tras su muerte y avisa: "Pienso demandar"

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -

La inteligencia artificial está siendo objeto de debate en la industria cinematográfica, con algunas voces que advierten que esta tecnología podría suplantar a los actores a través de sus réplicas digitales. Robert Downey Jr. se ha pronunciado de manera contundente respecto al uso de la IA en su trabajo, asegurando que no permitirá que recreen su imagen e incluso amenazando con emprender acciones legales.

El intérprete apareció en el podcast On With Kara Swisher y dio su opinión sobre el auge de la IA. "Hay dos caminos. ¿Cómo me siento con todo lo que está pasando? Me preocupa muy poco porque tengo una vida emocional real que está ocurriendo y no deja mucho espacio para eso", dijo.

"Volviendo al UCM, no me preocupa que se apropien del alma de mi personaje porque hay como tres o cuatro chicos y chicas que toman todas las decisiones allí y, de todos modos, nunca me harían eso a mí, conmigo o sin mí", aclaró el actor.

Cuando la presentadora Kara Swisher dijo que "los futuros ejecutivos sin duda querrán" recrear digitalmente a Downey en la gran pantalla, el actor fue tajante: "Bueno, tienes razón. Me gustaría declarar aquí que pienso demandar a todos los futuros ejecutivos. Mi bufete de abogados seguirá muy ocupado cuando muera".

Actualmente, Downey se enfrenta al futuro de la IA en Broadway en la obra "McNeal", que apunta a gigantes corporativos en el espacio de la IA, como el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman.

En la entrevista, el actor también dio su opinión sobre algunos de los gurús de la IA, como Sam Altman, CEO de OpenAI. "No envidio a nadie que se haya sobreidentificado con el advenimiento de esta nueva fase de la era de la información. La idea de que de alguna manera les pertenece porque tienen estas enormes empresas emergentes es una falacia", declaró.

"El problema es cuando estos individuos creen que son los árbitros de la gestión pero, mientras tanto, quieren o necesitan ser vistos bajo una luz favorable. Ese es un puto error enorme. Me desanima y me hace no querer relacionarme con ellos porque no están siendo sinceros", añadió.