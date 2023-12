Ricky Gervais responde a quienes piden a Netflix censurar una broma de niños con cáncer en su monólogo: "No voy a parar"

MADRID, 22 Dic. (CulturaOcio) -

Netflix ha apostado en los últimos años por el stand up y este 25 de diciembre estrenará Armageddon, especial de Ricky Gervais en el que el cómico aborda con humor la corrección política. La plataforma ha lanzado un teaser del show, adelanto que ya ha generado polémica.

En el clip, Gervais bromea sobre los niños con enfermedades terminales, refiriéndose a ellos como "calvos" y "retrasados". A raíz de este adelanto, más de 12.000 personas han firmado una petición en Change.org para que el servicio de streaming elimine este chiste del especial. La creadora de la iniciativa es Anna Villa, madre de un paciente de cáncer, que califica las bromas como "irrespetuosas" y "profundamente hirientes".

"Los chistes de Ricky Gervais no solo son desagradables, sino también desalmadas. Son una bofetada no solo para los niños que luchan contra estas graves enfermedades, sino también para sus padres y familias que los apoyan durante este difícil viaje. Sus palabras han ofendido a toda una comunidad: aquellos que se enfrentan al cáncer infantil", afirma Villa.

LA RESPUESTA DE GERVAIS

Gervais ha concedido una entrevista al programa de BBC Radio Headliners en la que ha respondido a las críticas. "Puedo actuar ante un millón de personas, no recibiré ninguna queja. En cuanto aparece en Netflix o en cuanto alguien escribe un chiste que dicen que es ofensivo, la gente dice: 'Oh, eso es ofensivo'. Ni siquiera han escuchado el chiste. Ellos no estaban allí. Ignóralos. No cuentan. No tienen ningún efecto en mí. No cuentan. Son alborotadores", asegura.

El humorista añadió que ofender es un "riesgo laboral" para un cómico, pero subrayó el efecto amplificador que tienen ahora las redes sociales. "Solo buscan una reacción... Ser ignorado tiene el mismo efecto psicológico que recibir una bofetada. Así que realmente disfruto ignorando a la gente. Algunas personas piensan que un chiste es una ventana al alma del cómico. Simplemente no es cierto. Es una broma", sentenció.

Además, Gervais dejó claro que no tiene intención de abandonar su estilo humorístico. "Pueden odiarlo. Pueden no venir al show, pero eso no me impedirá hacer lo que amo, y no voy a parar a expensas de todas las demás personas que lo aman. Nadie tiene que ver esto", aclaró.

Anticipando la reacción del público, Gervais ya advirtió a través de Twitter que Armageddon incluía contenido sensible. "En este show hablo sobre sexo, muerte, pedofilia, raza, religión, discapacidad, libertad de expresión, calentamiento global, el holocausto y Elton John. Si no apruebas los chistes sobre cualquiera de estas cosas, no lo veas. No lo disfrutarás y te enfadarás", escribió.