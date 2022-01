Ricky Gervais dice que presentará los Oscar 2022 gratis si le dejan decir lo que quiera

MADRID, 24 Ene. (CulturaOcio) -

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunció recientemente que, tras tres años sin presentador, los Oscar 2022 volverán a contar con maestro de ceremonias. Aún no se sabe quién presentará la 94 edición de los galardones, pero Ricky Gervais se ha ofrecido a hacerlo sin cobrar con la condición de tener total y absoluta libertad creativa a la hora de hacer chistes.

"Creo que se me permitiría ser el presentador si hiciera lo que me dicen", dijo Gervais en una entrevista con The View. "Pero ahí está el problema. Sabes, lo mejor de los Globos de Oro fue que me dijeron que podía escribir mis propios chistes, decir lo que yo quisiera. Y eso es demasiado bueno para que un cómico lo rechace. No creo que los Oscar me permitan nunca esa libertad. Y con razón. Creo que se enfadarían", agregó.

Sin embargo, Gervais aseguró que estaría dispuesto a presentar los Oscar 2022 si le dieran libertad total a la hora de escribir sus chistes. "Si lo permitieran, lo haría. Si me dejaran hacerlo, definitivamente aceptaría. Lo haría gratis si dijeran que puedo hacer eso", confesó. Whoopi Goldberg, que estaba presente durante la entrevista, se ofreció para ayudar a Gervais a presentar la ceremonia. "Si lo dices en serio puedo hablar con algunas personas. Conozco a ciertas personas", dejó caer.

Gervais ha presentado los Globos de Oro en cinco ocasiones, ceremonias en las que escandalizó con sus atrevidas bromas sobre temas como la pederastia, el colectivo trans o la igualdad de género.

La gala de los Oscar 2022 contará con Glenn Weiss como director, mientras que Will Packer ejercerá de productor de la ceremonia. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunciará las nominaciones a los Oscar el martes 8 de febrero.