Richard Gere, un director atormentado en el tráiler de Oh, Canada, lo nuevo de Paul Schrader

Richard Gere, sincero y reflexivo en el melancólico tráiler de Oh, Canada, la nueva película de Paul Schrader - AVALON

MADRID, 27 Nov. (CulturaOcio) -

Oh, Canada, la nueva película de Paul Schrader, llegará a las salas de cine españolas el próximo 25 de diciembre. El guionista de Taxi Driver y director de filmes como Posibilidad de escape, El contador de cartas o El reverendo cuenta en esta ocasión con Richard Gere, Uma Thurman y Jacob Elordi para narrar la personal historia de un cineasta atormentado por la culpa y los remordimientos en este largometraje que ya tiene tráiler oficial.

El adelanto, de dos minutos de duración, arranca con el personaje de Michael Imperioli, Malcolm, explicando a Leonard Fife (Gere) que el documental sobre su vida "registrará su progreso desde su llegada a Canadá como objetor de conciencia hasta su carrera cinematográfica". A partir de ahí, Oh Canada relatará la juventud del cineasta, interpretado por Elordi en estas escenas del pasado.

El tráiler intercala las pretéritas imágenes de la vida personal de Fife con sus testimonios rodando el documental. "A los 22, ya me había casado, había tenido un hijo. Había arruinado mi vida", recuerda el personaje de Gere, intérprete que no trabajaba con Schrader desde American Gigoló (1980) y que, en esta ocasión, se encarga de trasladar a la pantalla al alter ego del director. "Cuando ya no tienes futuro... solo te queda el pasado", sentencia el envejecido cineasta.

"Un afamado documentalista canadiense concede una última entrevista a uno de sus antiguos alumnos para contarle toda la verdad sobre su vida. Una confesión filmada delante de su mujer", reza la sinopsis de la película. Oh Canada llegará a los cines tras su paso por la sección oficial del Festival de Cannes y la seccion Perlak del Festival de San Sebastián.

Michael Imperioli, Kristine Froseth, Victoria Hill y Aaron Roman Weiner, completan el elenco de la cinta del guionista de Toro Salvaje o Yakuza.