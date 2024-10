MADRID, 1 Oct. (CulturaOcio) -

Del revés 2 (Inside Out 2), la película más taquillera de este 2024 y la cinta de animación con mayor recaudación de la historia, se estrenó el pasado 25 de septiembre en Disney+. El paso de salas de cine a la plataforma no le ha arrebatado al filme un mínimo de su popularidad, es más, la ha potenciado, convirtiéndolo en el mejor estreno del año en el servicio de streaming.

Casi 100 días después de su estreno en España, la esperada secuela de Del revés, que ha cosechado hasta el momento casi 1.700 millones de dólares, aterrizó en la plataforma. Cinco días más tarde, más de 30 millones de espectadores han podido disfrutar de lo nuevo de Pixar a través de Disney+, según las estadísticas que el servicio de streaming ofrece. El filme ha vuelto a romper un nuevo récord, el del estreno más visto en Europa, Asia, África y América del Sur.

Además, a nivel mundial, el estreno de la cinta de Pixar en Disney+ ha sido el más visto desde que Encanto llegase a la plataforma de La Casa del Ratón en 2021, en un contexto muy distinto para las salas de cine.

Desde que el primer tráiler de Del revés 2 salió a la luz, la expectación por la película fue superlativa, tanto que un gran número de espectadores han decidido revisitar la primera película en este periodo de tiempo. 121 millones de visualizaciones ha acumulado en la plataforma el filme de 2015 que presentó por primera vez a Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco dentro de la mente de Riley.

"Del revés 2 (Inside Out 2) de Disney y Pixar, vuelve a la mente de la recién estrenada adolescente Riley justo cuando la sede central está pasando por una repentina demolición para hacer sitio a algo totalmente inesperado: ¡nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco se las han arreglado muy bien hasta ahora pero de repente no están seguros de lo que van a sentir cuando aparece Ansiedad. Y parece que no está sola", reza la sinopsis oficial de la película.

Este mismo 2024, los suscriptores de Disney+ podrán disfrutar de la serie spin-off de Del revés, Dream Productions. Esta ficción de cuatro episodios llegará a la plataforma el 11 de diciembre, para explorar y mostrar la fábrica de sueños del interior de la mente de la protagonista. Su trama se situará cronológicamente entre la primera y la segunda película, por lo que Ansiedad, Vergüenza, Envidia y Ennui no estarán en esta nueva producción de Pixar.