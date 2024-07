Estas son las emociones que se quedaron fuera de Del Revés 2

MADRID, 14 Jul. (CulturaOcio) -

Del revés seguía a una niña llamada Riley y su vida dominada por sus emociones: Alegría, Tristeza, Ira, Asco y Miedo. Ahora su secuela, que ya se ha convertido en el filme más taquillero de la historia de Pixar, retoma la historia de Riley, ya adolescente, y la llegada a su mente de otras cuatro nuevas emociones: Ansiedad, Envidia, Vergüenza y Aburrimiento. Sin embargo, la guionista de la secuela ahora ha revelado que planeaban incluir más emociones que no llegaron al montaje final.

"Teníamos una pescadora de ideas llamada Gail, íbamos a la fábrica de Hechos y Opiniones y veíamos cómo se hacían. Eso era superdivertido", declaró la guionista Meg LeFauve a ComicBook.com sobre una de las tramas descartadas.

"Creo que, en términos emocionales, realmente intentamos durante bastante tiempo tener a Vergüenza en la película y a Culpa. La vergüenza es más el odio hacia uno mismo, esa cosa que te ataca. Y hablamos con muchos expertos al respecto. La diferencia con la vergüenza realmente no es gran cosa, porque se trata simplemente de atacarte, mientras que la culpa se trata de asumir la responsabilidad y es un comportamiento, no quién eres", relató.

"Pero en realidad nunca encajó del todo. Y para esta versión, debido a que realmente necesitábamos centrarnos en la Ansiedad, comenzó a bifurcarse demasiado la trama. Pero creo que todos tenemos esa crítica de autodesprecio en nuestra cabeza, y tenemos que ir un poco a ese lugar con las proyecciones y cómo la ansiedad puede comenzar a hacerte eso. Así que creo que está en la película, pero eso fue algo que exploramos y que finalmente no sentimos que fuera fructífero para esta versión", dijo sobre el motivo por el que descartaron incluir la culpa entre las emociones de Riley.

Además, también habló sobre un lugar en la mente de Riley llamado Procrastination Land (Tierra de procrastinación) que intentaron encajar en la cinta, pero finalmente quedó fuera. "Me encanta Procrastination Land. Me entristeció que no pasara el corte, pero entendí por qué", dijo LeFauve.

"Me encantó verlos correr por un lugar básicamente vacío y luego, de repente, decían '¡¿Dónde está Ira?!'. Y él estaba sentado viendo la televisión, y era muy, muy divertido. Y Miedo tuvo un momento en el que los inspiraba a todos a seguir adelante, pero entendí por qué no lo logró", añadió.