Red One arrasa en Prime Video y es el mejor estreno de una película en la plataforma - WARNER BROS/PRIME VIDEO

MADRID, 17 Dic. (CulturaOcio) -

Prime Video ha apostado por el cine navideño con Red One, película protagonizada por Dwayne Johnson y Chris Evans. A pesar de su discreto paso por cines, en su salto al streaming el filme ha sido todo un éxito y se ha convertido en el mejor estreno cinematográfico de la historia de la plataforma de Amazon.

La cinta, que se estrenó el 6 de noviembre, rompió récords al sumar 50 millones de espectadores a nivel mundial en su primer fin de semana.

Estos brutales datos en streaming contrastan con la pobre recaudación en taquilla donde Red One, que contó con un presupuesto de 250 millones de dólares, solamente recaudó 32 millones en las salas estadounidenses en su primer fin de semana en cartel. A nivel global, la cinta suma 175 millones de dólares en taquilla.

"Le guste o no a la gente, el valor de estas películas es diferente para nuestro modelo de negocio. Si podemos proyectar estas películas en cines y cubrir nuestros costes de publicidad, ¿por qué no hacerlo? Estamos realizando una campaña de marketing masiva que se paga antes de que la película llegue al streaming", explicó el jefe de distribución cinematográfica de Amazon MGM, Kevin Wilson.

La aventura en la que Dwayne Johnson encarna al jefe de seguridad de Santa Claus que tiene que hacer frente al secuestro del mítico personaje navideño, parece haber convencido al público, ya que cuenta con una calificación del 90% en Rotten Tomatoes por parte de los usuarios. Sin embargo, la crítica ha sido más dura y en la web especializada solo anota un 30%.

Red One, que todavía se proyecta en más de 3.000 salas en Norteamérica y 3.300 cines a nivel internacional, también cuenta en su reparto con Lucy Liu, Kiernan Shipka, Bonnie Hunt, Kristofer Hivju, Nick Kroll, Wesley Kimmel y J.K. Simmons. Jake Kasdan dirigió la película a partir de un guion de Chris Morgan.

"Dada la respuesta de la audiencia a Red One tanto en los cines como en Prime Video, la película claramente será una de las favoritas de las fiestas navideñas en los próximos años", dijo la directora de Amazon MGM Studios, Jennifer Salke. "Con Red One, no había duda de que la estrategia debía incluir un estreno en cines y una campaña de marketing asociada que llevara al público a los cines", añadió.