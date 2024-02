Rebecca Ferguson recuerda su peor experiencia con una coestrella de Hollywood: "Me gritó y acabé llorando"

MADRID, 29 Feb. (CulturaOcio) -

Rebecca Ferguson está en plena promoción de Dune: Parte Dos, cinta de Denis Villeneuve en la que retoma su personaje como Lady Jessica. La actriz recientemente ha concedido una entrevista al podcast Reign with Josh Smith en la que ha contado su peor experiencia con otro actor en el set.

En la entrevista, le preguntaron a Ferguson por el momento en el que se había sentido más orgullosa al alzar la voz. "Hice una película con un coprotagonista absolutamente idiota y este ser humano estaba muy inseguro y enfadado porque no podía sacar adelante las escenas", dijo. "Me sentía muy vulnerable e incómoda. Me gritó y yo acabé llorando al salir del set", añadió.

"Esta persona literalmente me miraba frente a todo el equipo y decía: '¿Te haces llamar actriz? ¿Esto es con lo que tengo que trabajar?'. Me quedé allí, destrozada. Debido a que esta persona era la gran estrella de todo el rodaje, no había ninguna red de seguridad para mí. Nadie me respaldaba", lamentó la intérprete.

Ferguson relató que esa ocasión fue la primera vez que se defendió en un set, dirigiéndose directamente a su compañero y diciéndole: "Sal de mi set. Puedes salir. Voy a trabajar con una pelota de tenis. No quiero volver a verte".

La estrella recordó cómo entonces que los productores le llamaron la atención, afirmando que esa persona tenía que estar en el set. "Yo dije: 'Se puede dar la vuelta y puedo actuar mirando la parte de atrás de su cabeza'. Y lo hice. Estaba muy asustada", rememoró. "Desde ese momento, nunca he permitido llegar al punto de volver a casa y pensar: '¿Por qué ha ocurrido eso?'", agregó.

Dune's Rebecca Ferguson reveals she refused to work with former co-star after being 'screamed at' on set. This is reminder to *ALWAYS* stand up for yourself! Listen to the full interview on my podcast, Reign here: https://t.co/aHUegXotEi #DunePartTwo #Dune2 #RebeccaFerguson pic.twitter.com/7mRv1jNoBu — Josh Smith (@joshsmithhosts) February 27, 2024

Dwayne Johnson, que trabajó junto a Ferguson en Hércules, alabó a su compañera en Twitter y defendío su valentía a raíz de su testimonio. "Odio ver esto, pero me encanta verla enfrentarse a toda esa mierda. Rebecca fue mi ángel de la guarda enviado desde el cielo en nuestro set. Amo a esa mujer. Me gustaría saber quién hizo esto", escribió. Sin embargo, Ferguson no desveló de quién se trataba.

Hate seeing this but love seeing her stand up to bullshit. Rebecca was my guardian angel sent from heaven on our set. I love that woman. I’d like to find out who did this. — Dwayne Johnson (@TheRock) February 28, 2024

Algunos rumores apuntan a que podría referirse al propio Johnson e incluso, aunque es muy poco pobable, a Tom Cruise, quien trabajó junto a Ferguson en tres películas de Misión: Imposible. Otros especulan que la actriz podría estar refiriéndose a Hugh Grant, con quien coprotagonizó Florence Foster Jenkins. También se menciona a Jake Gyllenhaal o Michael Fassbender. Sin embargo, Ferguson ni siquiera ha revelado el género de esa persona, por lo que también podría tratarse de una actriz.