Reacción de Jennifer Lopez a los rumores de divorcio con Ben Affleck

MADRID, 24 May. (CulturaOcio) -

Jennifer Lopez está en plena promoción de Atlas, cinta dirigida por Brad Peyton que llega a Netflix este viernes 24 de mayo. La actriz ha acudido a un evento en Ciudad de México, donde le preguntaron por los rumores de divorcio de Ben Affleck.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en la que estaba acompañada por Simu Liu, le preguntaron si su divorcio con Affleck era cierto. "Vale, no vamos a hacer esto", respondió Liu. "Sabes que no debes hacer eso", añadió Lopez.

#JenniferLopez es cuestionada por su divorico en su visita a México para el estreno de #Atlas y #SimuLiu la defiende con una gran respuesta. 👏#JLo #AtlasEnMX pic.twitter.com/r2VX3XsXwi — Glamour Mex y Latam (@GlamourMex) May 23, 2024

"No vengáis aquí con esa energía", agregó Liu, que alabó el trabajo de su compañera. "Jen es productora en esta película. Y la razón por la que Sterling K. Brown y yo estamos aquí es porque a Jen le importa la representación y la diversidad. Ella es la jefa", apuntó.

Pese al incidente, Lopez se despidió cariñosamente del público hablando en español. "Os quiero, gracias. Nadie me preguntó nada en español, pero okey...", aseguró la estrella.

En la cinta de Netflix, Lopez da vida a Atlas, una analista de datos brillante, pero antipática, que no se fía de la inteligencia artificial y que participa en una misión para rescatar un robot. Pero, cuando las cosas empiezan a salir mal, su única esperanza para salvar a la humanidad de la inteligencia artificial es fiarse de ella.

Lopez y Affleck se conocieron en 2001 en el set de Gigli y mantuvieron una relación hasta 2004. Sin embargo, En 2021 retomaron su romance y en julio de 2022 se casaron en Las Vegas. En las últimas semanas, han surgido rumores de separación e incluso algunas fuentes declararon a People que ya no vivían juntos.

Además de Atlas, Lopez tiene pendiente de estreno The Godmother, película sobre la figura de Griselda Blanco que ya encarnó Sofía Vergara en una serie precisamente también en Netflix estrenada recientemente. Entre sus proyectos también destacan el drama sobre lucha libre Unstoppable y Kiss of the Spider Woman, el remake de El beso de la mujer araña en la que compartirá planos con Diego Luna.