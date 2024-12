La razón real de Warner para hacer El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim (y por qué no importa si fracasa)

MADRID, 17 Dic. (CulturaOcio) -

El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim, ya está en los cines. A pesar de pertenecer a una franquicia tan popular como la basada en la obra de J.R.R. Tolkien, por el momento, el desempeño de la cinta de animación en taquilla ha sido modesto y, salvo excepciones como España, no está triunfando en taquilla. Algo que, en todo caso, no parece ser motivo de preocupación para Warner Bros. Y es que la productora no estrenó el filme con vistas a un gran éxito, sino que tenía unos motivos mucho más prácticos.

"Anunciada en junio de 2021, El Señor de los Anillos: La guerra de los Rohirrim se aceleró para garantizar que New Line Cinema no perdiera los derechos de adaptación cinematográfica de las novelas de Tolkien mientras el trío de El Señor de los Anillos -Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens- trabajaba en una visión creativa para las próximas películas en imagen real", revelaba Warner Bros. en un comunicado, según recoge Exhibitor Relations.

WB being completely transparent here...



