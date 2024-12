Gandalf, Galadriel y Gollum de nuevo juntos en El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim

MADRID, 5 Dic. (CulturaOcio) -

Ya está en los cines El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim, la nueva película de animación de la franquicia que narra la guerra que marcó el destino del reino de Rohan. Dirigida por Kenji Kamiyama, la cinta ha celebrado su premier mundial en Londres. Un evento al que, además de los implicados en la producción de este largometraje, han acudido varios de los rostros más queridos por los fans de la Trilogía del Anillo, como Ian McKellen, Cate Blanchett, Andy Serkis o Peter Jackson.

Los intérpretes que dieron vida a Galadriel, Gandalf y Gollum acudieron a la alfombra roja del evento junto al cineasta neozelandés, que ejerce como productor en este nuevo filme, y otros miembros del reparto de varias de las adaptaciones de la obra de J.R.R. Tolkien de Warner Bros.

Billy Boyd y Dominic Monaghan, los actores que encarnaron a Pippin y Merrin en la Trilogía del Anillo; Luke Evans, Richard Armitage y Adam Brown, que interpretaron a Bardo I y a los enanos Thorin y Ori en los tres filmes de El Hobbit y el cómediante Stephen Fry, que dio vida al gobernador de Esgaroth en La desolación de Smaug, también estuvieron presentes en la premier de la capital británica.

