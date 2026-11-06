Ranbir Kapoor protagoniza Ramayana: El nacimiento de una leyenda: "Fue difícil creer que estaba a la altura de Rama" - EUROPA PRESS

LOS ÁNGELES, 5 noviembre (CulturaOcio - Raquel Laguna)

El actor Ranbir Kapoor protagoniza junto a Sai Pallavi y Yash la película Ramayana: El nacimiento de una leyenda, adaptación de la ancestral epopeya que llega este viernes 6 de noviembre a los cines españoles. Dirigida por Nitesh Tiwari y producida por Namit Malhotra, la cinta reúne a las tres estrellas del cine indio en una aventura fantástica que combina grandes guerreros, criaturas y escenarios extraordinarios con una historia de amor, fe y fortaleza.

Kapoor interpreta a Rama, un personaje que le llevó a enfrentarse, en primer lugar, a sus propias dudas. "Lo más difícil fue creer en mí mismo, creer que era capaz de asumir esta responsabilidad y que estaba a la altura. Ese fue el mayor reto", señala el actor durante una entrevista concedida a CulturaOcio.

La inseguridad inicial dio paso a una entrega marcada por el agradecimiento. "Una vez que lo superé, solo sentía gratitud y estaba lleno de pasión y energía para interpretar este papel", explica Ranbir sobre su acercamiento a una figura que forma parte de un relato conocido por millones de personas.

Su conexión con el Ramayana también adquirió un significado distinto tras convertirse en padre. El deseo de transmitir a su hija las enseñanzas que recibió de sus propios padres le impulsó a profundizar en los valores de la obra. "Me hizo querer ser mejor persona. Me hizo querer dejar atrás mis malos hábitos. Me hizo querer comprender ciertos valores morales que pudiera transmitir a mis hijos, los que mis padres me transmitieron a mí", señala.

Para Kapoor, esa transmisión entre generaciones ayuda a explicar el lugar que ocupa la epopeya en su cultura. "Tenemos determinadas historias que nos enseñan esos valores y que se convierten en la base moral de nuestras vidas", afirma. "Para mí era muy importante comprender el Ramayana más profundamente para poder transmitir algunas enseñanzas a mi hija", añade.

LA FORTALEZA MÁS ALLÁ DEL COMBATE

Ramayana: El nacimiento de una leyenda cuenta la historia de Rama, un príncipe marcado por el sacrificio; Ravana, un rey inmortal movido por la venganza; y la profecía que une sus destinos.

La fuerza adopta distintas formas en los personajes de la película. Sai Pallavi encuentra en su personaje Sita una resistencia que nace de sus convicciones y de su capacidad para afrontar la adversidad. Al hablar de lo que más admira de ella, destaca "su fuerza interior, su resiliencia y la fe absoluta con la que afrontaba cualquier situación".

Yash, por su parte, tuvo que construir una presencia física capaz de reflejar el poder de Ravana. "Tenía que tener un aspecto muy fuerte, porque es uno de los mayores guerreros", explica sobre las exigencias de su preparación.

Pero el trabajo sobre el personaje también requirió explorar aquello que se esconde tras esa imagen de fortaleza. "Más que pensar en su fortaleza, intenté descubrir sus debilidades y sus vulnerabilidades. Esos eran los rasgos que buscaba", revela el intérprete. En ese proceso, comprender la intención del guion y del director constituyó "la parte principal" de su preparación.

UNA EPOPEYA SOSTENIDA POR LAS EMOCIONES

Tras las cámaras, Nitesh Tiwari afrontó el desafío de trasladar la magnitud del relato a la pantalla sin perder su dimensión íntima. El director de Dangal sitúa el principal reto en "encontrar el equilibrio perfecto entre las emociones y la grandiosidad que caracteriza a la película".

"Ramayana trata, ante todo, de las relaciones y las emociones. Al mismo tiempo, estábamos intentando hacer algo muy ambicioso: contar esta gran epopeya de nuestro país de la forma más grandiosa posible", expone el cineasta.

"Utilizamos los efectos especiales, el espectáculo y la grandiosidad como herramientas para potenciar las emociones. Ese fue uno de los principios que guiaron la realización de la película, y el resultado está ahí para que el público lo vea", explica Tiwari.

Malhotra, por su parte, confía en que esta adaptación acerque a espectadores de todo el mundo una narración que define como "la epopeya de todas las epopeyas". Para el productor, su singularidad reside en la convivencia entre un universo fantástico y experiencias humanas reconocibles.

"Tenemos todo ese mundo deslumbrante de Lanka, sus criaturas, poderes y escenarios extraordinarios, pero, en el fondo, todo se reduce a una historia humana muy sencilla", apunta. Esa esencia es, a su juicio, la que permite que el Ramayana perdure de generación en generación. "Creo que por eso sigue siendo atemporal y tan relevante", concluye.

La producción cuenta con efectos visuales de DNEG, compañía responsable de trabajos en películas como Dune, Interstellar o Inception, y una banda sonora compuesta por los ganadores del Oscar Hans Zimmer y A. R. Rahman.