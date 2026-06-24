Raissa y Jo, contra el demonio de la memoria en el nuevo y mágico tráiler de La Isla Olvidada - UNIVERSAL PICTURES SPAIN

MADRID, 24 Jun. (CulturaOcio) -

La Isla Olvidada, la nueva película de DreamWorks que llegará a los cines el 25 de septiembre, estrena nuevo tráiler. La producción dirigida por Joel Crawford y Januel Mercado, responsables también de El gato con botas: El último deseo, relata el viaje de Raissa y Jo a un mágico reino lleno de fantásticas criaturas y su lucha por mantener vivo el recuerdo de su amistad.

"Nunca había tenido una mejor amiga", comienza diciendo Raissa tras la propuesta de amistad de Jo cuando tan solo son unas niñas. "Yo tampoco", le replica para después intercambiar sus brazaletes dando así comienzo a su gran amistad.

Después, el adelanto muestra a ambas escuchando atentamente a la abuela de Jo, que les habla de La Isla Olvidada, un lugar lleno de criaturas mágicas. Obsesionadas con la idea de encontrarla, Jo y Raissa continúan sus caminos hasta graduarse en el instituto, mientras la anciana les advierte que "la Isla Olvidada no se encuentra, ella te encuentra a ti".

Es en su última noche juntas cuando descubren un misterioso portal que las llevará al lugar con el que siempre soñaron, pero allí descubrirán que no todo lo que brilla es oro. "Esto puede parecer el paraíso... pero para los mortales es peligroso", les confiesa un amigable y curioso hombre lobo. Pero en la Isla Olvidada no todos son tan amables, allí también se verán las caras con el demonio de la memoria que amenaza con terminar con todos sus recuerdos... incluida su amistad.

SINOPSIS Y REPARTO DE LA ISLA MÁGICA

Jo y Raissa "entablarán amistad con algunos de estos seres, y deberán enfrentarse a otros. Con el desafortunado, aunque bien intencionado, hombre perro Raww y un pequeño, pero fuerte grupo de amigos, Jo y Raissa lucharán contra la temida Manananggal, la criatura más aterradora de la isla. Cuando descubren que el recuerdo de su amistad es el precio que les permitirá regresar a casa, Jo y Raissa se lanzarán a una desenfrenada carrera para abandonar la isla antes de olvidarse para siempre", adelanta la sinopsis oficial de la película.

Junto a los directores, Crawford, nominado a un Oscar, y Mercado, la producción corre a cargo de Mark Swift, también nominado a los premios de la Academia de Hollywood que ya ha colaborado con ambos directores.

El reparto de voces en versión original está encabezado por Liza Soberano como Raissa, H.E.R como Jo, Dave Franco como Raww y Lea Salonga como Manananggal.