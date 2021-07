Raffaella Carrà y el cine: Así sonaron las canciones de la 'Signora' en la gran pantalla

MADRID, 5 Jul. (CulturaOcio) -

El mundo llora la muerte de Raffaella Carrà, uno de los grandes iconos de la música italiana, fallecida a los 78 años. La gran diva que tomó el testigo de Mina o Patty Pravo con temas icónicos como 'Rumore', 'Fiesta', 'A far l'amore comincia tu'o 'Caliente, caliente'. Una figura de la música y la televisión que también estuvo muy vinculada al séptimo arte, no en vano, sus inicios como artista no fueron en la música, sino en el cine.

Fue en los años 60 cuando Carrà probó suerte primero en el cine, trabajando con directores como Mario Monicelli y con actores como Michel Piccoli. En 1965, se trasladó a Hollywood, siguiendo los pasos de otras grandes del cine italiano como Anna Magnani, Gina Lollobrigida, Sophia Loren o Virna Lisi, llegando a trabajar con Frank Sinatra. Sin embargo, decidió volver a Italia y enfocarse en la música.

Convertida en una de las divas de la canción del país transalpino, su idilio con el séptimo arte pasó a un plano diferente. Su exitosa faceta como cantante ha hecho que varios temas suyos aparezcan en películas y series de diferentes nacionalidades, llegando a sonar en producciones de cineastas tan distintos como Marco Bellocchio, Paolo Sorrentino o Manolo Caro.

Por eso, toca hacer un breve repaso a aquellas películas que honraron a la gran Carrà convirtiéndola en parte de sus bandas sonoras. Aquí un repaso a algunas de sus canciones que sonaron en la gran pantalla.

GOTAS DE AGUA SOBRE PIEDRAS CALIENTES (2000)

El enfant terrible del cine francés rindió tributo a la Carrà a su manera. Debido a que adaptaba la obra homónima del alemán R. W. Fassbinder, Ozon optó por utilizar la versión en alemán de 'En el amor todo es empezar', titulada 'Tanze Samba Mit mir', cantada por Tony Holiday. Sin embargo, la referencia a la italiana es clara respecto a la temática de la cinta, más cercana a la letra original de la diva que a su adaptación germana.

BUENOS DÍAS, NOCHE (2003)

En el aplaudido filme de Marco Bellocchio, la referencia a la Carrà es pequeña pero concisa. El tema 'Tango' aparece brevemente cuando Chiara (Maya Sansa) está viendo la televisión, a modo de contraste entre los informativos que narran los terribles atentados organizados por las Brigadas Rojas a finales de los 70.

LA GRAN BELLEZA (2013)

Es la referencia cinematográfica más representativa, pues una de las secuencias más emblemáticas de la oscarizada tiene como música de fondo el remix de Bob Sinclair de la mítica 'A far l'amore comincia tu'. Es imposible no ver la gran fiesta de cumpleaños y el desfase de Jep Gambardella al escuchar esta versión. Sorrentino llevó este tema icónico de los 70 a ser inmortalizado para siempre en uno de los títulos más aclamados del cine europeo reciente.

AMOR DE MIS AMORES (2014)

El creador de 'La casa de las flores' rindió su particular homenaje a la gran diva italiana en su comedia romántica 'Amor de mis amores'. El tema 'Hay que venir al sur' se escucha cuando Lucía (Sandra Echevarría) le confiesa a Shayla (Mariana Treviño) sus dudas a la hora de casarse tras cometer una infidelidad.

CUESTIÓN DE ACTITUD. XENIA (2014)

La Carrà era un gran icono gay. Por ello, no podía faltar una referencia a su música en un filme de Panos H. Koutras, considerado el 'Almodóvar griego'. Es lo que pasa en 'Cuestión de actitud (Xenia)', en la que los dos hermanos protagonistas, Dany y Odysseas (Kostas Nikouli y Nikos Gelia), bailan al son de 'Rumore' durante su viaje para buscar a su padre biológico.

SIN HIJOS (2015)

El argentino Ariel Winograd incluyó el tema 'Fiesta' de la gran diva italiana en una escena, valga la redundancia, de fiesta en su comedia 'Sin hijos', que unió a Maribel Verdú y a Diego Peretti en una rom-com que tuvo remake mexicano el año pasado de la mano de Netflix.

EXPLOTA EXPLOTA (2020)

https://youtu.be/ooVbA_Vr3rw

Evidentemente, no puede faltar el homenaje cinematográfico que le dio Nacho Álvarez el año pasado a la gran diva italiana con 'Explota Explota'. Emulando lo sucedido con ABBA en 'Mamma Mia', el filme, ambientado en los 70, utiliza las canciones de Carrà como nexo narrativo. Un tributo que logró tres nominaciones a los Goya.