La radical transformación de Daniel Radcliffe en Weird Al Yankovic

Daniel Radcliffe protagonizará el filme de Roku, Weird: The Al Yankovic Story en el que se convertirá en el músico y humorista Alfred Matthew Yankovic, más conocido como 'Weird Al' Yankovic. Un papel para el que fuera protagonista de la saga Harry Potter se ha sometido a un sorprendente cambio de aspecto y del que ya se puede ver las primeras imágenes.

Las imágenes, publicadas por Eonline y replicadas a través de Twitter por la cuenta de Sonic 102.9, la emisora de radio con la que colabora Yankovic, muestran a Daniel Radcliffe en el set de rodaje luciendo el característico look que hizo tan popular al músico y cómico.

En la primera de las instantáneas puede verse al británico actor dentro de un coche, con la mascarilla bajada ya caracterizado como Yankovic junto un miembro del equipo rodaje.

En las siguientes imágenes puede verse por completo el aspecto del actor británico, llevando el singular atuendo que caracteriza a su personaje. Luciendo melena rizada y frondoso bigote, Radcliffe aparece ataviado con una camisa de manga corta abierta de manchas verdes, blancas y negras. Los pantalones negros, pero holgados y unas playeras a cuadros blancos y negros mientras toma un café.

Check out Daniel Radcliffe as Weird Al! He's playing him in an upcoming biopic written by Yankovic himself.

- @brooklynpvg

📷: E! pic.twitter.com/xRDvgn15Su — SONiC 102.9 (@sonic1029) February 20, 2022

La película, que ya ha comenzado su rodaje está producida por Funny or Die y cuenta con un guion que corre a cargo del propio Yankovic junto al guionista Eric Appel quien, además, ejerce como director de la cinta protagonizada por el actor de Harry Potter.

Y, aunque no tiene fecha de estreno, el filme sí que cuenta con una sinopsis oficial que reza así: "La película biográfica no oculta nada, explora todas las facetas de la vida de Yankovic, desde su meteórico ascenso a la fama con éxitos tempranos como 'Eat It' y 'Like a Surgeon' hasta sus tórridas aventuras amorosas entre celebridades y su famoso y depravado estilo de vida...".