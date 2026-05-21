Quinta Brunson (Colegio Abbott) protagonizará la nueva película de Betty Boop - CONTACTO/ FLEISCHER STUDIOS

MADRID, 21 May. (CulturaOcio) -

Quinta Brunson se adentrará en el universo de una de las figuras más reconocibles de la animación clásica. La creadora, guionista y protagonista de Colegio Abbott desarrollará y protagonizará una película sobre Betty Boop, el célebre personaje creado por Max Fleischer en 1930. El proyecto supondrá la primera aparición de Betty Boop como protagonista en un largometraje.

Según informa Variety, la película abordará el origen y la evolución de Betty Boop desde la perspectiva de Max Fleischer, poniendo el foco en la relación entre el artista y su obra.

La historia explorará cómo el animador afrontó las tensiones creativas y comerciales derivadas de crear una de las primeras grandes figuras animadas de la historia del cine, especialmente cuando ese icono empezó a convertirse en un icono cultural y popular.

El filme surge de la colaboración entre Fifth Chance Productions, la compañía de Brunson, y Fleischer Studios, el estudio de animación responsable del nacimiento de Betty Boop en los años 30 que ahora lidera Mark Fleischer, nieto del creador del personaje. Por el momento, el proyecto no tiene título, fecha de estreno, ni más intérpretes confirmados.

UNA MIRADA CONTEMPORÁNEA AL LEGADO DE BETTY BOOP

"Betty Boop es uno de los personajes de dibujos animados más queridos de nuestro país y, aun así, de algún modo sigue siendo de nicho", señala Brunson en un comunicado, que asegura que "ha tenido un impacto silencioso pero innegable en la cultura durante casi un siglo".

Brunson cuenta que "después de reunirme con Mark Fleischer y conocer más sobre cómo su abuelo creó a Betty, me di cuenta de que había una historia mucho más profunda que contar". "Una que podía explorarse de una manera que resultara fresca, subversiva y atemporal, muy parecida a la propia Betty", sostiene Brunson.

Mark Fleischer ha aplaudido el enfoque planteado por Brunson para esta nueva aproximación al personaje. "Cuando Quinta se puso en contacto conmigo por primera vez con el concepto único de una película sobre la relación entre mi abuelo y su creación me quedé impresionado", afirma Fleischer. "Quinta encarna de tal manera el amor por la vida, la inteligencia, el humor, el desparpajo y la compasión de Betty que la relación entre ella y Max cobró vida solo con mencionarla".

Creada originalmente por Max Fleischer, Betty Boop apareció en más de un centenar de cortos durante su etapa inicial y pasó de ser una cantante de club nocturno a una marca con una amplio impacto internacional en moda, belleza, coleccionismo y colaboraciones con firmas contemporáneas.