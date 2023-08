La versión más mítica de Las Tortugas Ninja, gratis en YouTube

MADRID, 2 Ago. (CulturaOcio) -

Ninja Turtles: Caos mutante llega a los cines el próximo 25 de agosto con una nueva y alocada aventura protagonizada por Leonardo, Rafael, Donatelo y Miguel Ángel. Dirigida por Jeff Rowe (Los Mitchell contra las máquinas) y producida por Seth Rogen, Las Tortugas Ninja regresan y, como regalo para los fans mientras esperan su estreno, Nickelodeon ha colgado en YouTube la primera temporada completa de la serie original de animación de 1987.

Los primeros cinco episodios de la clásica serie pueden disfrutarse de manera completamente gratuita en inglés con subtítulos en un vídeo que dura 1 hora y 46 minutos. La ficción de 1987 contó con 193 capítulos divididos en 10 temporadas y estuvo 9 años en antena, hasta 1996. Este clásico de la televisión es la primera adaptación de los cómics de Las Tortugas Ninja y el origen del resto de películas y series derivadas de la franquicia.

Los capítulos que Nickelodeon ha puesto a disposición de los fans en YouTube son los cinco episodios que componen la primera temporada de la serie, titulados Turtle Tracks, Enter The Shredder, A Thing About Rats, Hot Rodding Teenagers From Dimension X y Shredder & Splintered.

Estrenada el 14 de diciembre de 1987, la serie cuyo título original es Teenage Mutant Ninja Turtles (Las Tortugas Ninja en español) contó con una inmensa popularidad que la convirtió en una de las ficciones infantiles más conocidas de los años 90 y transformó a los Héroes de la Media Carcasa en iconos de la animación televisiva.

Tras su final en 1996, las Tortugas protagonizaron una breve serie de acción real, Las Tortugas Ninja: The Next Mutation, en 1997, antes de volver a los dibujos animados con varios reboots estrenados en 2003, 2012 y 2018.

La franquicia ha estrenado en los cines cinco películas de acción real entre 1990 y 2016 y una cinta de animación en 2007 que precede al filme que llegará a las salas el próximo 25 de agosto. La saga también contó con una película de animación lanzada en Netflix en 2022.