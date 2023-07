Quentin Tarantino entierra Kill Bill 3 definitivamente

MADRID, 4 Jul. (CulturaOcio) -

Quentin Tarantino anunció hace ya muchos años que, después de su décima película, se retiraría. Esa cinta está ya en marcha y llevará por título The Movie Critic. Sin embargo, son muchos los fans del cineasta que le piden una más, concretamente Kill Bill 3. Una idea que el propio Tarantino ha reconocido que lleva años, décadas incluso, rondando por su cabeza... pero que parece que finalmente no se hará realidad.

"La única [secuela] que puedo imaginarme como algo épico, donde necesitaría superarlo todo, sería Kill Bill 3", volvió a comentar ya en el año 2021 en el podcast The Joe Rogan Experience retomando la promesa que realizó ya en 2009 cuando, durante la promoción de Malditos bastardos, afirmó que "La Novia volverá a luchar". Sin embargo, parece que ese proyecto se ha ido diluyendo en la mente del director.

Al menos así lo ha confirmado en una entrevista concedida a De Morgen. "No lo veo. Mi última película es sobre un crítico de cine, un crítico hombre. Y se ambienta en los años 70", expone, asegurando que The Movie Critic será definitivamente su proyecto final antes de retirarse.

Estas palabras contrastan enormemente con lo que sugirió en 2021, donde incluso se aventuró a hablar de cómo haría Kill Bill 3, para la que no solo contaría con Uma Thurman sino también con su hija Maya Hawke. "Sería visitar a los personajes 20 años después. Me imagino a La novia y su hija B.B. teniendo 20 años de paz", comentó entonces.

"Y luego esa paz se rompe. La novia y B.B. tienen que huir. La idea de poder fichar a Uma y su hija Maya sería jodidamente emocionante", sentenció Tarantino hace dos años. Ahora, tras la salida de su libro Meditaciones de cine y a la espera de su décimo filme, todo apunta a que Kill Bill 3 ya no se hará realidad.

La película original, dividida en dos partes, se estrenó en cines en 2003 y 2004. Hace un año, Thurman ya quiso apaciguar los ánimos y negó que hubiera novedades o que se pudiera esperar nada por el momento. "Realmente no puedo decir nada al respecto. Quiero decir, se ha debatido a lo largo de los años. Se pensó mucho en que ocurriese, pero fue hace mucho tiempo", comentó en The Jess Cagle Show. "No lo veo como algo inmediatamente en el horizonte", concluía la actriz.