Los productores de James Bond admiten que Idris Elba es uno de los candidatos para ser el nuevo 007

MADRID, 21 Ene. (CulturaOcio) -

Tras varios retrasos por la pandemia, en octubre de 2021 se estrenó Sin tiempo para morir, última película con Daniel Craig como James Bond. Todavía no se sabe quién sustituirá al actor, pero los productores de la saga han confirmado que Idris Elba es uno de los candidatos para ser el próximo 007.

El nombre de Elba lleva años sonando como posible sucesor de Craig. En una entrevista con el podcast Crew Call la productora Barbara Broccoli ha asegurado que es una posibilidad. "Bueno, conocemos a Idris, somos amigos suyos y es un magnífico actor. Y, ya sabes, ha sido protagonista del debate, pero siempre es difícil tener un debate en ese sentido cuando tienes a alguien ocupando el puesto. Hemos decidido que, hasta que Sin tiempo para morir no haya terminado, no vamos a pensar o hablar de otra persona", afirmó.

Elba ya se pronunció al respecto en 2019. "James Bond es un personaje muy codiciado, icónico y querido. Por supuesto, si alguien me dijera '¿quieres interpretar a James Bond?' diría que sí. Pero no es algo que yo haya expresado, no he dicho 'quiero ser el James Bond negro'", contó a Vanity Fair. Dos años después, parece que el intérprete había descartado el proyecto. "No voy a ser el próximo James Bond", declaró a ITV London en octubre de 2021.

Además de Elba, otros nombres que han sonado para el papel son los de Tom Hiddleston, Regé-Jean Page, Tom Hardy o James Norton. Incluso Tom Holland aseguró estar interesado en el rol. En una entrevista con GQ, el actor de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) Jacob Batalon dijo sobre su compañero: "Habla mucho de ser James Bond... Mucho, mucho". También se ha postulado para el papel Henry Cavill, actual Superman y protagonista de la serie de The Witcher, que aseguró que estaría encantado de encarnar al espía.