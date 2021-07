Primeras reacciones a Tiempo de Shyamalan: "No había tenido tanto miedo a la playa desde Tiburón"

MADRID, 21 Jul. (CulturaOcio) -

Tiempo, la última película del siempre innovador M. Night Shyamalan, llega a las salas el próximo 30 de julio. Y antes de su estreno, que en Estados Unidos tendrá lugar este viernes, ya llegan las primeras, y por lo general bastante entusiastas, reacciones desde los medios norteamericanos que ya han visto lo nuevo del director de El sexto sentido o Múltiple.

Y quienes ya han podido disfrutar de este filme, en el que el tiempo se comporta bajo sus propias y espeluznantes normas, la describen como una de las mejores películas del realizador de los últimos años.

El crítico de CinemaBlend, Son O'Connell ha señalado: "M. Night Shyamalan es realmente creativo en Tiempo". El periodista le dedica palabras como "estimulante", y señala el uso de las "técnicas cinematográficas más audaces y agresivas que he visto en él".

M. Night Shyamalan gets so creative with OLD. His camera work is exhilarating, with some of the most bold and aggressive filmmaking techniques I’ve seen from him. The visuals are a little stronger than the story, but damn, Thomasin McKenzie continues to amaze. pic.twitter.com/ZhIlzpmFUj — Sean O'Connell (@Sean_OConnell) July 20, 2021

"Las imágenes tienen un poco de más peso que la historia, pero maldita sea, Thomasin McKenzie sigue siendo alucinante", ha explicado O'Connell. El crítico de CinemaBlend, Mike Reyes, ha señalado que, aunque "torpe" al principio, la película acelera después y toma el camino correcto.

"Cuando Tiempo arranca, sale volando como un murciélago del infierno. Mientras que la película tiene un comienzo lento y torpe, finalmente se convierte en un horror palpable que de alguna manera encaja con éxito con el drama familiar emocional. Absoluta diversión de verano de M. Night Shyamalan ", ha afirmado Reyes.

When #OldMovie gets going, it flies like a bat out of hell. While the film gets off to a slow, clunky start, it eventually becomes a body horror that somehow successfully meshes with emotional family drama. Absolute summer fun from M. Night Shyamalan. pic.twitter.com/vl4XWKSvk4 — Mike Reyes (@MrControversy83) July 20, 2021

Germain Lussier, de Gizmodo, considera que es la mejor película de Shyamalan desde El protegido: "Es un thriller intenso e implacable hecho con un júbilo sádico y una emoción sorprendente", ha señalado el periodista antes de añadir: "Es dura de ver y me ha encantado cada segundo ".

Time to tell you about @MNightShyamalan’s Old.



Old is the best movie Night has made since Unbreakable. It’s an intense, unrelenting thriller made with sadistic glee and surprising emotion. It’s hard to watch & I loved every second of it. Full review & interview later this week. pic.twitter.com/HOV9A1gQwg — Germain Lussier (@GermainLussier) July 20, 2021

El miembro de Critic's Choice, Fico Cangiano, la ha comparado con uno de los títulos más icónicos de Spielberg: "¡Gracias Shyamalan! No había tenido tanto miedo a la playa desde Tiburón, y ahora Tiempo me ha tenido en suspense y estrés todo el tiempo. Realmente he disfrutado de su premisa y temática. Prepárate para pasar unas vacaciones locas e inquietantes en el paraíso".

Thanks @MNightShyamalan! I had not been scared of the beach since Jaws, and now #OldTheMovie had me in full suspense & stress mode the whole time. Really enjoyed it’s premise & themes. Be ready to spend an unsettling, bonkers vacation in paradise. Def check it out. @oldthemovie pic.twitter.com/vBXVYtiVqW — Fico (@FicoCangiano) July 20, 2021

Tiempo es un escalofriante y misterioso thriller sobre una familia que, estando de vacaciones en un paraíso tropical, descubre que la recóndita playa elegida para relajarse unas horas está haciéndoles envejecer rápidamente... reduciendo toda su vida a un único día.

La película está protagonizada por un impresionante reparto internacional encabezado por el ganador de un Globo de Oro Gael García Bernal (la serie de Amazon Mozart in the Jungle), Vicky Krieps (El hilo invisible), Rufus Sewell (la serie de Amazon El hombre en el castillo), Ken Leung (Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza), Nikki Amuka-Bird (El destino de Júpiter), Abbey Lee (la serie de HBO Territorio Lovecraft), Aaron Pierre (la serie de Syfy Krypton), Alex Wolff (Hereditary), Embeth Davidtz (Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres), Eliza Scanlen (Mujercitas), Emun Elliott (Star Wars: Episodio VII-El despertar de la Fuerza), Kathleen Chalfant (la serie de Showtime The Affair) y Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit).