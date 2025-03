Bardem recluta a Brad Pitt en el vertiginoso tráiler de F1

MADRID, 14 Mar. (CulturaOcio) -

El próximo 27 de junio llegará a los cines F1, la película de carreras ambientada en el mundo de la Fórmula 1 protagonizada por Brad Pitt y dirigida por Joseph Kosinski, responsable de Top Gun: Maverick. Y para ir calentando motores, Warner Bros. acaba de revelar un nuevo y vertiginoso tráiler que muestra al personaje de Pitt arriesgando su vida al volante para coronarse como "el mejor del mundo".

"Algunas personas miran a Sonny Hayes, ven a un tipo que vive en una furgoneta, un adicto al juego que perdió su oportunidad, el mejor que nunca fue, pero yo veo posibilidades", comienza diciendo el personaje de Javier Bardem, Ruben Cervantes, en el adelanto. "Te estoy ofreciendo un asiento libre en la Fórmula 1, el único lugar donde podrás decir, si ganas, que eres el mejor del mundo", afirma en otra escena.

El filme sigue a Sonny, una antigua promesa de la Fórmula 1 que vio truncada su carrera por un trágico accidente pero que, gracias al que antaño fuera su compañero de equipo, tiene una oportunidad de redimirse. Así, al ritmo de 'The Chain', el tema de Fleetwood Mac, el tráiler anticipa el regreso del personaje a los circuitos y la rivalidad que enseguida surge entre él y su joven compañero de equipo, Joshua Pearce (Damson Idris).

"Pensé que había una historia interesante que contar sobre un equipo que lleva las de perder, tratando no de ganar el campeonato sino solo una carrera contra estos titanes del deporte [Ferrari, Mercedes, red Bull]", explicó Kosinski en un encuentro virtual con los medios de comunicación en el que estuvo presente Culturaocio.com. El director confesó además que fue durante la pandemia de covid que comenzó a ver carreras, aficionándose en particular a un programa titulado Drive to Survive.

MONOPLAZAS Y CIRCUITOS DE F1 REALES

F1 se realizó en colaboración con la Fórmula 1 y la comunidad de la F1, incluidos los 10 equipos de F1 y sus pilotos, la FIA y los promotores de carreras. Lewis Hamilton, piloto siete veces campeón del mundo, participa como productor de la cinta. La película se rodó además durante los fines de semana de los Grandes Premios durante las competiciones del mundial y en los circuitos reales, con los actores pilotando verdaderos monoplazas de carreras.

"De hecho, compramos seis coches de F2, auténticos coches de carreras de F2, y trabajamos con Mercedes AMG, el equipo de Fórmula Uno y sus ingenieros para construir auténticos coches de carreras que pudieran llevar nuestro equipo de cámaras, grabadoras y transmisores para hacer esta película. Así que cada vez que se ve a Brad o a Damson conduciendo en esta película, están conduciendo por su cuenta en uno de estos coches de carreras reales en una pista de F1 real", reveló Kosinski.

Junto a Pitt, Idris y Bardem, completan el reparto de la cinta el nominado al Oscar Kerry Condon, el ganador del Emmy y nominado al Globo de Oro Tobias Menzies, la nominada al Emmy Sarah Niles, Kim Bodnia y Samson Kayo, entre otros.