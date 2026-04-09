Primeras imágenes de La Desconocida, nueva película de Candela Peña que ya tiene fecha de estreno en Netflix

LA DESCONOCIDA - NETFLIX

MADRID, 9 Abr. (CulturaOcio) -

El 5 de junio llegará a Netflix La desconocida, la adaptación cinematográfica de la novela escrita por Rosa Montero y Olivier Truc. La plataforma de la 'N' roja ha compartido las primeras imágenes de la película protagonizada por Candela Peña (El caso Asunta, Furia), que dará vida a la detective Anna Ripoll. Junto a ella encabezan el reparto junto a Ana Rujas (En el barro, La mesías) y Pol López (La furgo, Nos vemos en otra vida)

En La desconocida, Peña y López unirán fuerzas para averiguar la identidad del personaje de Rujas, que en estas primeras imágenes aparece en una situación límite, amordazada y maniatada dentro de un contenedor.

Otra de las fotografías de la cinta dirigida por Gabe Ibáñez (Autómata, El silencio) presenta a la detective Ripoll, interpretada por Candela Peña, en su despacho en plena investigación. En otra instantéa la tensión se dispara ya que el personaje de Peña retiene a punta de pistola al de Rujas.

Candela Peña, Ana Rujas y Pol López protagonizan #LaDesconocida, adaptación de la novela de Rosa Montero y Olivier Truc. La película arranca con el hallazgo de una mujer amordazada en un contenedor sin un solo recuerdo de su pasado, desatando una carrera contrarreloj para… pic.twitter.com/mXhJlLT3Yb — Netflix España (@NetflixES) April 9, 2026

La autora de la novela Rosa Montero ha destacado el trabajo de Netflix con la adaptación de la novela negra que escribió "a cuatro manos con el autor francés Olivier Truc". Además, ha afirmado que está "muy ilusionada con el estreno de la película" y "con mcuhas ganas de ver cómo ese equipo formidable ha plasmado todo ese suspense en el film".

Olivier Truc ha añadido que "escribir La desconocida fue una experiencia maravillosa trabajando con Rosa Montero". El coautor de la novela asegura que "muchos lectores del libro estarán emocionados por verla ahora en la pantalla".

"La película sigue la investigación de un caso liderado por la detective Anna Ripoll (Candela Peña), tras el hallazgo de una mujer (Ana Rujas) amordazada y maniatada dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona, incapaz de recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí. Anna, junto al oficial Quique Zárate (Pol López), se embarca en una carrera contrarreloj para descubrir la identidad de la desconocida y los secretos ocultos en su memoria", adelanta la sinopsis oficial de La desconocida.

Junto a Peña, Rujas y López, completan el reparto Manolo Solo (Anatomía de un instante, Una quinta portuguesa), Luka Peros (La casa de papel, El fotógrafo de Mauthausen) y Kira Miró (Machos alfa, ¿Quién es quién?).