Primer vistazo a Úrsula Corberó como La Baronesa Cobra en Snake Eyes de G.I. Joe

Ya están aquí las primeras imágenes de Snake Eyes, el spin-off de G.I. Joe, la nueva adaptación de los populares juguetes de acción que en ésta ocasión se remonta atrás en el tiempo para contar la historia del ninja protagonista, interpretado por Henry Golding. Y no estará sólo, porque entre otros muchos personajes también se encuentra la española Úrsula Corberó, interpretando a la temible Baronesa.

Entertainment Weekly ha publicado las primeras fotos de éste resurgir de la franquicia G.I. Joe, que se sumerge de lleno en la historia del ninja conocido como Snake Eyes y su eterna rivalidad con Storm Shadow de los Cobra. Es la primera película de acción en vivo de los muñecos de Hasbro desde G.I.Joe: La venganza estreada en 2013, dirigida por Jon M. Chu y protagonizada por Dwayne Johnson,Channing Tatum, Ray Park y Bruce Willis.

Tal y como muestran las imágenes, la historia comenzará mucho antes de que Snake Eyes se ponga su icónico casco negro, y presenta algunos personajes interesantes de la franquicia como Storm Shadow, Scarlett o La Baronesa Cobra, a la que da vida Úrsula Corberó, la protagonista de la exitosa serie de Netflix La Casa de Papel.

