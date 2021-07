Primer vistazo a la película de Injustice Gods Among Us con Batman, Superman y Wonder Woman

MADRID, 22 Jul. (CulturaOcio) -

Tras el éxito del videojuego de 2013, Injustice Gods Among Us, que narra toda una guerra civil entre los superhéroes y villanos de DC, la compañía se lanzó a explotar esta premisa, no solo lanzando secuelas del juego original, sino ampliando su historia a través de una saga de cómics.

Ahora, Warner Bros. se encuentra desarrollando una adaptación animada que llevará el título de Injustice y de la que ya ha podido verse un pequeño adelanto en el que aparecen juntos Superman, Batman y Wonder Woman.

La película estará basada en el primer cómic de la saga, escrito por Tom Taylor y mostrará una Tierra en la que Superman, tras matar a Lois Lane bajo el influjo de la droga del Joker, se convierte en un terrible tirano. Solo un equipo de héroes, liderado por Batman, podrá plantarle cara.

Esta historia guarda gran similitud con los planes que Zack Snyder tenía para una secuela de su Liga de la Justicia. En Batman v Superman, los espectadores pudieron ver un pequeño adelanto del enfrentamiento entre el Caballero Oscuro y el Hombre de Acero en un mundo post-apocalíptico que fue posteriormente desarrollado en la pesadilla que Bruce Wayne tiene al final del montaje del director de Liga de la Justicia.

La película contará con un reparto de voces en el que figuran Justin Hartley como Superman y Anson Mount como Batman. Louis Lane estará interpretada por Laura Bailey y Joker por Kevin Pollak. La cinta, que estará dirigida por Matt Peters, no cuenta con fecha de estreno.