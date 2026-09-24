Primer teaser tráiler de Gremlins 3, que retrasa un año su estreno - WARNER BROS.

MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

Gremlins, la mítica saga ochentera, regresará a la gran pantalla con una tercera película dirigida por Chris Columbus que ya ha lanzado su primer adelanto. Pero no todo son buenas noticias, ya que los fans tendrán que esperar un poco más de lo previsto para reencontrarse con Gizmo y compañía.

Según ha dado a conocer el estudio a través de un simpático teaser que muestra a un mogwai, podría ser incluso el propio Gizmo, dentro de una mochila, Gremlins 3 llegará a los cines el 6 de octubre de 2028.

Esta nueva fecha para el regreso de las míticas y peludas criaturas supone un considerable retraso respecto a la fecha que se había anunciado anteriormente (el 19 de noviembre de 2027).

Hannah Marks está escribiendo el guion en base a un primer borrador de Columbus (que también escribió el filme original de 1984), Zach Lipovsky y Adam B. Stein. Kristie Macosko Krieger y Holly Bario se encargan de la producción por parte de Amblin Entertainment, junto con Columbus, Michael Barnathan y Mark Radcliffe, de 26th Street Pictures. Steven Spielberg ejerce de productor ejecutivo junto a Eleanor Columbus.

Gremlins se estrenó en 1984 y contó con la dirección de Joe Dante y un guion del propio Christopher Columbus. En 1990 llegó a los cines la secuela, Gremlins 2: La nueva generación, y en 2023 la franquicia se expandió con la serie de animación de Max Gremlins: Los secretos de los Mogwai y Gremlins: The Wild Batch.

DYNAMIC DUO, CINTA DE ANIMACIÓN DE DC, TAMBIÉN RETRASA SU ESTRENO

Warner Bros. también ha retrasado el estreno de Dynamic Duo, cinta de animación centrada en Dick Grayson y Jason Todd, dos de los jóvenes que en los cómics de DC han asumido el manto de Robin, convirtiéndose luego en Nightwing y Capucha Roja, respectivamente. El estreno se ha trasladado del 30 de junio de 2028 (fecha en la que está previsto que llegue a las salas el filme de Paramount basado en Call of Duty) al 22 de septiembre de 2028.

Dynamic Duo supone el primer proyecto conjunto entre DC Studios y WBPA (Warner Bros Pictures Animation). La película está siendo producida por el estudio de marionetas y animación Swaybox y mezclará animación, marionetas y CGI. Matt Aldrich está escribiendo el guion y James Gunn y Peter Safran se encargan de la producción junto con 6th & Idaho.

Recientemente, el 'insider', InSneider anunciaba el reparto de voces de la cinta, que contará con Mason Thames como Dick Grayson, Logan Kim como Jason Todd, Lee Pace como Capucha Roja Uno y Steve Buscemi como Capucha Roja Dos.