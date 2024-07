¿Predijeron Los Simpson el intento de asesinato a Donald Trump?

MADRID, 15 Jul. (CulturaOcio) -

El pasado sábado 13 de julio Donald Trump sufrió un atentado durante un mitin en Butler (Pensilvania), donde recibió un disparo en la oreja. Los Simpson ya predijo que el candidato republicano llegaría a la presidencia de Estados Unidos, y en redes sociales muchos señalaron que la serie de animación también adelantó el intento de asesinato.

En Internet ha comenzado a circular lo que parece ser un fotograma de Los Simpson mostrando a Trump muerto y dentro de un ataúd. Sin embargo, esta imagen no es real, porque la serie nunca mostró el asesinato del magnate. En Los Simpson sí se puede ver a Trump en un mitin en el cortometraje Trumptastic Voyage.

This is the first time i’ve seen a Simpsons prediction fail😭 pic.twitter.com/UFN9jT7aTf