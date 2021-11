La precuela de Depredador ya tiene fecha de estreno y título oficial

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

En el marco de la avalancha de novedades anunciadas en el Disney+ Day, la celebración del segundo aniversario de la plataforma, no solo hay espacio para princesas, superhéroes o aventuras galácticas. La saga Depredador también tuvo su espacio con el anuncio del título oficial y la ventana de estreno de la nueva película de la franqicia, que se lanzara directamente en streaming.

Prey (Presa) es el título oficial de este filme que explorará la historia anterior al primer filme de la saga que protagonizó allá por 1987 Arnold Schwarzenegger y que, según anunció Disney, verá la luz durante el verano de 2022.

La película, anteriormente conocida con el título de Skulls, está dirigida por Dan Trachtenberg (Calle Cloverfield 10) y su trama está ambientada en 1719, donde una valerosa mujer llamada Naru, perteneciente a la tribu Comanche e interpretada por Amber Midthunder, se encontrará cara a cara con el famoso Depredador en la que será la primera visita del cazador interestelar al planeta Tierra.

An all-new entry in the @Predator franchise, “Prey” is set in the world of the Comanche Nation 300 years ago. See the original film directed by Dan Trachtenberg (“The Boys,” “10 Cloverfield Lane”) only on @Hulu in 2022. pic.twitter.com/3A3KSiWoqn