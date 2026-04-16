La policía australiana investiga a Katy Perry por agresión sexual tras las acusaciones de Ruby Rose

Archivo - Katy Perry viajará al espacio con Blue Origin - CONTACTO - Archivo

MADRID, 16 Abr. (CulturaOcio) -

Después de que la actriz y modelo Ruby Rose (Orange Is The New Black, Batwoman), acusara recientemente a Katy Perry de haberla agredido sexualmente hace más de 15 años, la policía australiana ha abierto una investigación a la cantante.

"Los detectives del Equipo de Investigación de Delitos Sexuales y Abuso Infantil (SOCIT) de Melbourne están investigando [una presunta] agresión sexual ocurrida en Melbourne en 2010. Según la información facilitada a la policía, el incidente tuvo lugar en un local con licencia para servir alcohol situado en el [distrito financiero] de Melbourne. Dado que la investigación sigue en curso, no sería adecuado hacer más comentarios en este momento", ha confirmado la policía de Victoria a The Hollywood Reporter.

"Katy Perry me agredió sexualmente en el club nocturno Spice Market en Melbourne. ¿A quién le importa lo que piense?", denunció Rose en una publicación de Complex en Threads sobre la reacción de la artista musical ante la actuación principal de Justin Bieber en el festival de Coachella. Según explicó la actriz y también modelo tras ser abordada por un fan que pedía más detalles al respecto, el presunto incidente tuvo lugar cuando tenía veintitantos años.

"No me besó. Me vio 'descansando' en el regazo de mi mejor amiga para evitarla, se agachó, se apartó las bragas y me frotó su asquerosa vagina por la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella...", expuso Rose.

"No me interesa presentar una denuncia [ante la policía] por esto, no cuando ni siquiera he denunciado las numerosas violaciones que he sufrido a manos de hombres adultos", sostuvo. "Pero es más que bienvenida a demandarme (no lo hará, porque ocurrió, tengo fotos y fue literalmente en público y ante múltiples testigos)", prosiguió Rose sobre el incidente.

"Además, hay mucho más que sucedió en los años previos a su estúpida canción que no querrá que comente. La manipulación psicológica fue muy fuerte en ese caso. Tenía solo poco más de 20 años. Ahora tengo 40", continuó.

"Han pasado casi dos décadas para decirlo públicamente. Aunque estoy muy agradecida de haber llegado lo suficiente para encontrar mi voz, solo muestra el impacto que tienen el trauma y la agresión sexual. Gracias por recibirme", añadió en respuesta a otro fan. Rose continuó explicando que había mantenido el incidente oculto alegando que después, la cantante de temas como Dark Horse o Hot n Cold la ayudó con su visado estadounidense.

No obstante, más tarde, y sin ofrecer más detalles al respecto, Rose publicó un escueto mensaje en el que afirmaba: "Acabo de salir de la comisaría".

Por su parte, Perry, a través de su representante, no solo ha negado rotundamente estas acusaciones; también las ha calificado de "peligrosas e imprudentes". "Las acusaciones que Ruby Rose está difundiendo en redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que además son mentiras peligrosas e imprudentes", aseguró tajante a Variety.

"La señora Rose tiene un historial bien documentado de hacer acusaciones públicas graves en redes sociales contra diversas personas, afirmaciones que han sido negadas repetidamente por los señalados", añadió el representante de Perry.