La policía archiva la investigación sobre Hayden Panettiere y determina la causa de su muerte

Archivo - La policía archiva la investigación sobre la Hayden Panettiere y determina la causa de su muerte - LEV RADIN / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -

La policía de Carolina del Sur ha dado por concluida la investigación sobre la muerte de Hayden Panettiere. La intérprete, de 36 años, fue hallada inconsciente y posteriormente declarada muerta el pasado 16 de agosto. En septiembre, la Oficina del Forense del condado de Greenville determinó que la causa del fallecimiento había sido accidental, una conclusión que ahora secundan los investigadores.

"A la luz de las conclusiones del forense y de los resultados de la investigación, la muerte de Hayden Panettiere se ha calificado de accidental", ha indicado la policía en un comunicado, según recoge E! News. "El departamento de policía de Greenville ha dado por concluida su investigación", exponía el texto.

De acuerdo con la Oficina del Forense, la intérprete falleció a causa de los efectos tóxicos del fentanilo, el 4-ANPP, el alprazolam, el metocarbamol y la quetiapina. La autopsia ya había descartado signos de violencia y los primeros informes apuntaban a que no había circunstancias "sospechosas".

La estrella de Héroes había abordado públicamente problemas de abuso de sustancias que se remontaban a su adolescencia y había estado en rehabilitación apenas unas semanas antes de su muerte.

¿HAY OTRAS INVESTIGACIONES EN CURSO?

Según señala The Hollywood Reporter, por el momento no está claro si las autoridades federales podrían seguir investigando el caso por separado y la sargento de la policía de Greenville Diana Muñoz señaló que no podía pronunciarse al respecto.

Por otro lado, de acuerdo con el medio estadounidense, el mes pasado Vladimir Klitschko, el exprometido de la actriz y padre de su hija, afirmó en una petición presentada ante un tribunal que parte de sus bienes habían sido incautados por agentes federales que investigaban la muerte y por una persona no identificada que pretendía venderlos. Recientemente, el tribunal le concedió la condición de parte interesada para proteger los bienes de la intérprete en beneficio de la que es su única heredera.