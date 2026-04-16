Pete Hegseth reza en el Pentágono citando el versículo bíblico falso Ezequiel 25:17 de Pulp Fiction

MADRID, 16 Abr. (CulturaOcio) -

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha vuelto a convertirse en un fenómeno viral con una oración en su última intervención en el Pentágono. El mandatario pretendía citar las Sagradas Escrituras al hablar de la misión de rescate de un piloto de caza estadounidense en Irán, aunque muchos creen que en realidad citó un pasaje de la Biblia falso de Pulp Fition, el filme de Quentin Tarantino.

En una oración pronunciada por Hegseth durante un servicio religioso celebrado el miércoles en el Pentágono, leyó una oración muy parecida a la versión falsa versículo bíblico Ezequiel 25:17 que el personaje de Samuel L. Jackson recita con vehemencia en la película Pulp Fiction justo antes de matar a tiros a un hombre.

Durante un servicio celebrado en la sede del Departamento de Defensa, Hegseth leyó una plegaria que vinculó con el libro de Ezequiel, identificándola como "CSAR 25:17", una referencia que combinaba la imaginería religiosa con el argot militar de las misiones de búsqueda y rescate en combate. Además, el mandatario estadounidense enmarcó la invocación en la actual guerra contra Irán, a la que se aludió explícitamente durante el servicio como escenario al que se dirigía la petición de "gran venganza y furiosa ira".

La oración, destinada a bendecir operaciones recientes y pedir protección para los soldados, retomaba el tono solemne y la cadencia de las Escrituras, pero reproducía de forma muy cercana el célebre monólogo de Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) en el filme de Tarantino antes de ejecutar a otro personaje.

Pete Hegseth quoted a fake Bible verse from Pulp Fiction during a Pentagon sermon.pic.twitter.com/1o3CJiJYRF — Clash Report (@clashreport) April 16, 2026

Así, el detalle de que buena parte del texto procediera en realidad de un guion de Tarantino, y no del Antiguo Testamento, fue resaltado en redes sociales y medios especializados, que compararon palabra por palabra la plegaria de Hegseth con el diálogo de Pulp Fiction. Usuarios y analistas recordaron además que el versículo bíblico auténtico de Ezequiel 25:17 es mucho más breve y sobrio, y que la versión expandida popularizada por el filme mezcla libremente ecos de otros pasajes bíblicos con un tono marcadamente cinematográfico.

En la película, Tarantino y Roger Avary reescriben ese supuesto versículo bíblico, cargándolo de dramatismo y violencia vengativa, hasta el punto de que su versión se ha convertido en un icono de la cultura popular que muchos espectadores identifican automáticamente como texto sagrado.

EZEQUIEL 25:17 DE SAMUEL L. JACKSON EN PULP FICTION

"El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por las injusticias de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que, en nombre de la caridad y de la buena voluntad, saque a los débiles del Valle de la Oscuridad. Porque él es el autentico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. ¡Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquéllos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos! ¡Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé, cuando caiga mi venganza sobre ti!", recitaba Jackson en su monólogo del filme.

Para este pasaje de Pulp Fiction, Tarantino tomó en realidad el versículo falso de la película japonesa de artes marciales de 1973 Bodyguard Kiba (incluida la atribución errónea a Ezequiel), sustituyendo "Yahvé" por "Chiba el guardaespaldas".

El texto de ese pasaje de la Biblia Ezequiel 25:17 es mucho más escueto: "Y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira; y sabrán que yo soy Jehová, cuando haga mi venganza en ellos".

En todo caso, este curioso episodio ha reavivado el debate sobre la permeabilidad entre religión, política y cultura pop en la era Trump, especialmente cuando referencias nacidas en la ficción cinematográfica acaban dotadas de una autoridad casi sagrada en espacios institucionales.