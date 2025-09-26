Perfectos mentirosos se convertirá en película de la mano de Prime Video

MADRID, 26 Sep. (CulturaOcio) -

Perfectos mentirosos, otro de los grandes fenómenos popularizados por la plataforma de escritura Wattpad, saltará a la gran pantalla de la mano de Prime Video. La película estará dirigida por Jesús Colmenar, director de series como La casa de papel o El refugio atómico, y protagonizada por Irene Balmes (La Mesías) en el papel de Jude Derry.

Junto al anuncio de la producción, que ya ha comenzado su rodaje en Madrid, la plataforma de streaming ha lanzado un video. En él se ve a Balmes caracterizada de Jude, la protagonista de la saga, mezclando una baraja de cartas de póker.

Esta breve publicación hace referencia al oscuro mundo en el que se internará la protagonista del thriller juvenil de venganza, secretos y traición para descubrir la verdad sobre la muerte de su hermano.

"Bienvenidos a Tagus, donde el poder, el privilegio y los secretos mortales se esconden tras fachadas perfectas. Jude Derry llega a esta exclusiva universidad con una misión oculta: infiltrarse en el círculo de los hermanos Cash para descubrir la verdad sobre la muerte de su hermano. Los tres herederos del imperio familiar, Aegan, el carismático y calculador primogénito, Adrik, el enigmático y misterioso hermano mediano, y Alex, el rebelde e impredecible hermano pequeño, dominan Tagus con un magnetismo al que nadie puede resistirse.

Lo que comienza como una venganza personal se transforma en un peligroso triángulo de seducción, atracción prohibida y mentiras cuando Jude queda envuelta en la compleja dinámica familiar de los Cash. Con cada pista que descubre, se acerca más a una verdad que podría no solo destruir a la poderosa familia... sino también desvelar secretos que quizás ella misma no está preparada para enfrentar", reza la extensa sinopsis oficial de la película.

Se desconoce quiénes serán los encargados de interpretar al magnético trío de hermanos Cash en esta adaptación, así como la fecha de estreno del filme. La película está producida por Federation Spain con Juan Solá (Retribution) y Mark Albela (Awareness) como productores. Ángela Armero (Si yo fuera rico) y Colmenar son los guionistas.

Esta película se une a la larga lista de adaptaciones cinematográficas de Prime Video de historias de Wattpad, relatos publicados online por los propios usuarios de la plataforma de lectura y escritura. Cabe recordar que el próximo 16 de octubre se estrenará Culpa nuestra, el final de la exitosa trilogía basada en las novelas de Mercedes Ron. Además, la colaboración entre Ron y Amazon continuará con la adaptación de la saga de Marfil y Ébano, con Ester Expósito y Hugo Diego García como protagonistas, y la de Dimelo bajito, cuyo estreno se espera para este 2025.