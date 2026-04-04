La película de Superman negro cancelada por ser "demasiado woke"

SUPERMAN - WARNER BROS / DC STUDIOS

MADRID, 4 Abr. (CulturaOcio) -

El nuevo Superman, dirigido por James Gunn y protagonizado por David Corenswet, aterrizó en los cines el pasado verano marcando el inicio cinematográfico del nuevo Universo DC. Ahora con Supergirl casi a la vuelta de la esquina, no es de extrañar que Warner estuviera trabajando en diferentes versiones de Superman... y una muy curiosa no llegó a hacerse realidad.

Según publicó una información del Wall Street Journal, el proyecto fue cancelado por ser considerado "demasiado woke" por David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery desde 2022. El guion fue escrito por Ta-Nehisi Coates y, según reveló la publicación estadounidense hace meses, J.J. Abrams iba a ser el encargado de producir la cinta.

Este reboot habría estado ambientado en el contexto del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, la lucha por la igualdad que la comunidad negra libró desde mediados de la década de los 50 hasta finales de los años 60. Aunque Zaslav canceló el proyecto hace años, las nuevas informaciones proporcionadas por Wall Street Journal abren la puerta a que la cinta pueda ver la luz en un futuro.

Con James Gunn y Peter Safran al frente de DC, hay una forma de que el proyecto pueda llegar a realizarse. Y es que, fuera de este DCU principal inaugurado por el Superman de Corenswet, existen otros universos y realidades agrupados bajo la marca 'DC Elseworlds'. Es aquí donde encajaría el Superman negro, junto a otros proyectos como The Batman 2 con Robert Pattinson.

DC Comics ya había presentado antes a algunos Superman negros en las páginas de Animal Man o Crisis en Tierras Infinitas. Sin embargo, no fue hasta el séptimo número de Crisis Final cuando un Superman negro, llamado Calvin Ellis, encarnaría el papel protagonista, en lugar de limitarse a una mera aparición momentánea.