Una película de Minecraft 2 ya tiene fecha de estreno

MADRID, 10 Oct. (CulturaOcio) -

Tras el éxito de su primera entrega, que recaudó casi 1.000 millones de dólares a nivel mundial, era cuestión de tiempo que Warner Bros. confirmara la secuela de Una película de Minecraft. Ahora, el estudio ha anunciado oficialmente que la continuación de la adaptación cinematográfica del videojuego más vendido de la historia está en marcha y llegará a los cines en verano de 2027.

"Construyendo terreno. Nos vemos en cines el 23 de julio de 2027", revela Warner Bros. a través de sus redes sociales con un teaser póster de la secuela que muestra dos picos de netherita, herramienta icónica del universo Minecraft.

Jared Hess, responsable del primer filme, regresa como director y coguionista, función que desempeña junto a Chris Galletta, que ya firmó el guion del largometraje anterior.

Por ahora no hay reparto anunciado para Minecraft 2; Warner únicamente ha fijado la fecha de estreno, la continuidad creativa de Hess y que en la producción repiten Mary Parent y Cale Boyter (Legendary), junto a Roy Lee, Eric McLeod, Kayleen Walters, Torfi Frans Ólafsson y Jason Momoa, protagonista de la primera cinta..

Una película de Minecraft debutó con 163 millones de dólares en su fin de semana de estreno en Norteamérica, récord histórico para una adaptación de videojuego y cerró su paso por salas con 424 millones consolidándose la peícula más vista del año en Estados Unidos y Canadá. A nivel global, el filme recaudó 957 millones de dólares, cifra que la convierte en la tercera película más taquillera de 2025 por detrás de Lilo y Stitch (1.037 millones) y el fenómeno de animación chino Ne Zha 2 (2.170 millones).

Protagonizada por Jason Momoa, Jack Black, Jennifer Coolidge, Danielle Brooks y Emma Myers, Una película de Minecraft traslada a cuatro adolescentes del mundo real a la Superficie cúbica del videojuego, donde deben aprender a sobrevivir y "craftear" con la guía del experto Steve para salvar el reino de una hechicera que amenaza con arrasarlo.

No hay detalles oficiales del argumento de Minecraft 2, pero conviene recordar que, en la escena postcréditos de su predecesora, Steve regresa a su antigua casa y le abre la puerta una mujer pelirroja que, antes de entrar, se presenta como Alex, el segundo avatar canónico del juego, un cameo que sugiere su incorporación en la secuela.