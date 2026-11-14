La película de Catán ya tiene guionistas

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MADRID, 14 Nov. (CulturaOcio) -

Netflix ya tiene guionistas para su película de Catán. Los hermanos Aaron y Adam Nee escribirán y dirigirán una película de acción real basada en el popular juego de mesa. Los cineastas dirigieron y coescribieron La ciudad perdida (2022), la comedia de aventuras protagonizada por Sandra Bullock y Channing Tatum y también participaron en el libreto de la nueva adaptación cinematográfica de los Masters del Universo.

Según señala una información publicada por Deadline, este fichaje supone el primer gran movimiento creativo del proyecto desde que la plataforma adquirió los derechos de la propiedad en 2025, aunque Netflix ha declinado comentar la información. Por el momento, no se han anunciado el reparto ni la fecha de estreno.

Además de Másters del Universo y La ciudad perdida, Aaron y Adam Nee también han escrito una comedia de espionaje para Netflix dirigida por McG que todavía no tiene título oficial. Protagonizada por Kevin Hart y Henry Cavill, la película sigue los pasos de dos espías rivales que coinciden en unas clases de preparación al parto, donde sus respectivas esposas se hacen amigas. Esa relación los obliga a colaborar mientras sus vidas secretas se entrecruzan.

EL FENÓMENO CATÁN SALTA AL CINE

Creado por Klaus Teuber y lanzado originalmente en 1995, el juego ha vendido más de 50 millones de copias y se ha traducido a más de 40 idiomas. Su propuesta sitúa a los jugadores en la isla ficticia de Catán, donde deben construir y expandir sus asentamientos, negociar recursos y desenvolverse entre alianzas cambiantes mientras los ladrones recorren el territorio. Todavía no se ha desvelado cómo trasladarán los hermanos Nee estas mecánicas al argumento del largometraje.

La película forma parte de un acuerdo más amplio que Netflix cerró en octubre de 2025 para hacerse con los derechos globales exclusivos del juego. El pacto permite desarrollar películas de acción real y de animación, series de ficción, proyectos de no ficción y videojuegos. Por tanto, la plataforma dispone de distintas vías para expandir el universo de Catán, aunque el fichaje de los hermanos Nee se refiere específicamente al largometraje de acción real.

Darren Kyman, de la editorial Asmodee, y Pete Fenlon, de Catan Studio, figuran entre los productores de los proyectos incluidos en el acuerdo. También participan Guido y Benjamin Teuber, hijos del creador del juego, junto a Roy Lee, de Vertigo Entertainment. Su implicación vincula el desarrollo de las adaptaciones con la compañía responsable de Catán y con la familia de su autor.