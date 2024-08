Paul Rudd y Jack Black protagonizarán el reboot de Anaconda

MADRID, 22 Ago. (CulturaOcio) -

Después de varios años en punto muerto, el reboot de Anaconda, la cinta de 1997 protagonizada por Jennifer Lopez y Jon Voight, ya ha encontrado a sus nuevos protagonistas. Paul Rudd y Jack Black están en conversaciones para encabezar el elenco de la película, que estará dirigida por Tom Gormican, guionista de Superdetective en Hollywood: Axel F.

Según ha informado The Wrap, ambos actores ya han iniciado las negociaciones con Sony para protagonizar Anaconda. La cinta original narraba el enfrentamiento entre una terrible y gigantesca anaconda y un equipo de documentalistas que, guiados por un loco exsacerdote, se topan con el descomunal reptil en su investigación por el Amazonas.

Y es que, aunque esta nueva versión no será una secuela o un remake al uso, si que reinterpretará el filme original de los 90 a partir de la misma premisa, esperando así cosechar críticas más positivas que su antecesora.

Rudd se ha convertido en una superestrella mundial tras dar vida a Scott Lang/Ant-Man en el Universo Cinematográfico Marvel. Además, también ha participado en cintas como La cena de los idiotas, Las ventajas de ser un marginado y en las dos últimas entregas de Cazafantasmas. El intérprete tiene pendiente el estreno de las comedias Friendship, Power Ballad y The Invite. Rudd también protagonizará la cinta de terror Death of a Unicorn junto a Jenna Ortega y Will Poulter.

Black, por su parte, ha protagonizado películas como Escuela de Rock, Alta fidelidad o la saga Kung Fu Panda, donde prestó su voz en versión original a Po. Su agenda cuenta con la comedia de fantasía Dear Santa, donde un niño se equivoca al escribir la carta a Santa y se la acaba enviando a Satán, que estará encarnado por Black. También tiene pendiente el estreno de la película en imagen real de Minecraft, el famoso videojuego de Mojang en el que dará vida a Steve.

Gormican y Kevin Etten volverán a trabajar juntos tras escribir El insoportable peso de un talento descomunal, sátira protagonizada por Nicolas CAge. Ahora, ambos cineastas firmarán el libreto de esta nueva versión de Anaconda a partir de un primer borrador realizado por Evan Daugherty, guionista de Blancanieves y la leyenda del cazador y de Tomb Raider. Brad Fuller y Andrew Form producirán la cinta a través de su productora Fully Formed.

Dirigida por Luis Llosa con un guión de Jim Cash, Jack Epps Jr. y Hans Bauer, la Anaconda de 1997 narraba el enfrentamiento entre un equipo de documentalistas y una voraz serpiente anaconda de doce metros de largo en el interior de la selva amazónica.

Jennifer Lopez protagonizó el filme dando vida a uno de los miembros del equipo, a quien acompañaban Ice Cube y Owen Wilson, entre otros. Por su parte, Jon Voight interpretó al misterioso ex sacerdote que, en lugar de ayudar al equipo a localizar a una tribu indígena, les conduce hasta el peligroso reptil.

A pesar de ser duramente castigada por la crítica y ganadora de varios Razzies a la peor película, Anaconda fue relativamente bien acogida por el público, convirtiéndose en una popular película de terror que dio lugar a varias secuelas y spin-offs y que consiguió recaudar cerca de 137 millones de dólares en la taquilla global.