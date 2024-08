Jennifer Lopez pide el divorcio a Ben Affleck tras dos años de matrimonio

MADRID, 21 Ago. (CulturaOcio) -

Tras meses de rumores, la separación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck ya es oficial. La cantante ha solicitado el divorcio al actor poco más de dos años después de su boda en julio de 2022.

Según People, Lopez presentó su solicitud ante el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles y señaló el 26 de abril de 2024 como fecha de separación. Ella misma solicitó el divorcio sin recurrir a un abogado y técnicamente se representa a sí misma.

La cantante no reveló si había un acuerdo prenupcial y varias fuentes confirmaron a TMZ que no firmaron ningún acuerdo. "Ella se esforzó mucho para que las cosas funcionaran y está desconsolada", declaró una fuente a People. "Los niños son la máxima prioridad, como siempre lo han sido", agregó.

Lopez y Affleck retomaron su romance en 2021, más de 17 años después de que se comprometieran y pospusieran su boda, planificada para septiembre de 2003. La pareja se separó oficialmente por primera vez en enero de 2004.

La petición de divorcio llega después de unos meses de rumores, incluyendo la venta de la mansión de la pareja, salidas por separado sin lucir sus anillos de boda y especulaciones sobre el origen de sus problemas. Lopez viajó este verano sola a los Hamptons y a Italia mientras Affleck se quedó en Los Ángeles, donde se dice que trasladó sus pertenencias de su casa compartida a una casa de alquiler en Brentwood. Asistió sola al estreno de su película de Netflix, Atlas, así como a la Met Gala el pasado mes de mayo.

Los artistas incluso unieron sus familias: Affleck comparte tres hijos con Jennifer Garner mientras que Lopez tiene dos hijos con Marc Anthony. Durante su relación, Affleck y Lopez hicieron numerosas apariciones en la alfombra roja y entregas de premios como los Grammy.

Este año, Lopez lanzó el disco This Is Me... Now, una cinta musical con el mismo título y un documental sobre la realización de la película musical, proyectos que giraban en torno a su romance como el cuento de hadas que finalmente se había hecho realidad.

"Ahora siento que como Ben y yo nos hemos redescubierto, y ahora que estamos casados, tengo algo que ofrecer. Este es el trabajo decisivo que cerrará ese capítulo para que pueda pasar a la siguiente parte de mi vida", declaró a Variety. En otra entrevista, confesó que Affleck no estaba "muy cómodo" con su enorme cantidad de proyectos. "Pero él me ama, sabe que soy una artista y me apoyará en todo lo que pueda, porque sabe que no puedes impedirme hacer la música que hice... No quiere detenerme. Pero eso no significa que se sienta cómodo siendo la musa", agregó.