Primeras reacciones a Wonder Woman 1984: "Un mensaje excelente y oportuno" que llega "en el momento perfecto"

Tras varios meses de retrasos, Warner ha decidido finalmente estrenar Wonder Woman 1984 que llegará a los cines españoles el´ próximo 18 de diciembre. En Estados Unidos la cinta se estrenará de forma simultánea en salas de cine y en streaming a través de HBO Max el 25 de diciembre, sentando un precedente que seguirá todos sus estrenos de 2021. Y ahora que WW1984 está cerca, han comenzado a aparecer en línea las primeras reacciones de los críticos, siendo mayoritariamente positivas.

La secuela de Wonder Woman está dirigida nuevamente por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot. Chris Pine repite su papel como Steve Trevor tras su aparente muerte en la primera entrega, y en ésta ocasión la Diana Prince se enfrentará a dos formidables enemigos, la mujer leopardo Cheetah (Kristen Wiig) y el taimado y carismático Maxwell Lord (Pedro Pascal).

Algunos ya han tenido la oportunidad de ver la cinta, y al parecer será tan bien recibida como su predecesora. Eric Eisenberg de CinemaBlend tuiteó: "¡Wonder Woman 1984 es fantástica! La historia tiene un mensaje excelente y oportuno, y contiene un montón de sorpresas. El trabajo de Cheetah y Max Lord es excelente".

"Tuve la suerte de ser de los primeros en ver Wonder Woman 1984. Me encantó", escribió Terri Schwartz de IGN. "La primera Wonder Woman es mi favorita de las películas modernas de DC, y WW1984 avanza de manera inteligente, dando una historia muy humana y muy hermosa para Diana Pince".

Otros periodistas también señalan el mensaje de la película como "tremendamente ambicioso y muy emotivo", y destacan la buena realización del filme, remarcando la diferencia entre una producción de éste tipo y las de los streaming. "También es muy larga, hasta el punto de veces, pero sobre todo me recordó lo maravilloso que puede hacerte sentir una gran superproducción", escribió Germain Lussier de ig9.

Otros medios siguen remarcando su mensaje y "su tenaz creencia en lo mejor de la humanidad, muy necesario faro de esperanza en este año", o explicando que "llega en el momento perfecto para transmitir su optimismo".

En general todo son buenas críticas para la segunda cinta de Jenkins en el DCEU, en la que también destacan su ambientación ochentera y la comodidad con la que Gadot interpreta ya a Wonder Woman, así como el carisma de sus dos nuevos villanos, con un excelente trabajo de Wiig y Pascal.

I've seen #WonderWoman1984!@PattyJenks literally made an 80s movie in every way, making it so unique for today. It feels both bigger than the first WW while simultaneously more contained.



I had the chance watch #WonderWoman1984 early!



I loved the first film and I can confidently say the sequel take everything to another level! Pedro Pascal and Kristen Wiig absolutely kill it as Maxwell Lord and Cheetah.



