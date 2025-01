"Parecía un pitufo alto y con sobrepeso": Un actor confiesa por qué no consiguió un papel en Avatar

MADRID, 22 Ene. (CulturaOcio) -

Avatar se lanzó en 2009 y contó con actores como Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver o Stephen Lang, que se transformaron en Na'vi, las icónicas criaturas azules que habitan el planeta Pandora, gracias a la captura de movimiento. Josh Gad fue uno de los intérpretes que participó en el casting para optar a un papel en el filme que se convertiría en el más taquillero de la historia del cine. Y recientemente ha revelado el motivo por el que no logró un papel en la cinta de James Cameron.

En sus memorias, tituladas In Gad We Trust, el actor desveló que participó en un videocasting para Avatar. "Me grabé y poco después recibí una llamada diciendo que Cameron quería llevarme en avión a Los Ángeles para una última audición en sus oficinas de producción de Lightstorm", dijo.

En caso de haber sido elegido, Gad habría desempeñado "el papel del mejor amigo de Jake Sully y traductor de la raza alienígena conocida como los Na'vi". "Aparentemente no conseguí el papel porque, aunque se decía que James Cameron estaba encantado con mi audición, cuando me convirtieron en un Avatar digital, supuestamente parecía un pitufo alto y con sobrepeso", confesó en las memorias.

El papel finalmente fue para Joel David Moore, quien interpreta a Norm Spellman en Avatar, un confidente de Jake Sully y un experto en el idioma de los Na'vi.

La carrera de Gad comenzó con pequeños papeles en series como Urgencias, Numb3rs o Californication. En la gran pantalla, ha participado en filmes como Amor y otras drogas, Los becarios, El gurú de las bodas o Pixels. Además, es conocido por poner voz a Olaf en la saga de animación Frozen, así como por haber participado en la producción de Broadway The Book of Mormon.

Avatar se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos, recaudando 2.923,7 millones de dólares en todo el mundo hasta la fecha. La secuela, Avatar: El sentido del agua, actualmente ocupa el tercer lugar con una recaudación total de 2.320,2 millones de dólares. La tercera entrega, titulada Avatar: Fuego y ceniza, llegará a los cines el 19 de diciembre de 2025.