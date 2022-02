Paramount anuncia Sonic 3 y una serie protagonizada por Knuckles

MADRID, 16 Feb. (CulturaOcio) -

Antes de que 'Sonic, la película 2' llegue a las salas de cine el próximo 1 de abril, Paramount ha anunciado que las aventuras del ultra veloz erizo continuarán en una tercera entrega de la franquicia. Además, también está en marcha una serie sobre Knuckles, el popular personaje antagonista de la saga de videojuegos y uqe debutará en la secuela cinematográfica.

Así lo ha anunciado Paramount durante el evento para los inversores de ViacomCBS. Aunque se desconoce por el momento si Knuckles, volverá a contar con la voz de Idris Elba, quien lo interpretará en la versión original de la esperada secuela a la que también se incorporará el compañero de aventuras y, mejor amigo del singular erizo, Tails, interpretada por la actriz Collen O'Shaughnessey.

En el reparto en imagen real de la saga está encabezado por Jim Carrey como el villano Robotnik y por James Marsden como Tom Wachowski.

#SonicMovie3 is officially in development from @ParamountPics and @SEGA! Plus, next year a new original #Knuckles series with @IdrisElba is coming to #ParamountPlus. #SonicMovie2 hits theaters April 8! pic.twitter.com/M0EM3NNd2p