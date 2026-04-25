Oscar Isaac revela cómo nació la frase más infame de Star Wars - LUCASFILM

MADRID, 25 Abr. (CulturaOcio) -

Oscar Isaac, que interpretó a Poe Dameron en la última trilogía de Star Wars, ha desvelado el origen de una de las frases más discutidas, parodiadas y recordadas de la saga. Siete años después del estreno de El ascenso de Skywalker, el actor ha revelado que su "De algún modo, Palpatine ha regresado", la escueta línea con la que se anunciaba la resurrección del Emperador, no formaba parte del planteamiento original de la película.

"Eso fue en los reshoots. Son de esas intervenciones casi quirúrgicas en las que llegas e intentas arreglar los problemas de la película. Estaban corriendo de un lado a otro, tratando de sacarlo todo adelante", revela Isaac en una entrevista en el podcast Happy Sad Confused, donde subraya que la frase que acompañó al regreso de un personaje muerto en El retorno del Jedi "fue, evidentemente, una incorporación nueva de última hora".

El actor de Dune y Frankenstein explica que "hubo muchísimo movimiento y muchísimos cambios durante todo ese proceso", aunque reconoce que "si en aquel momento me hubieran preguntado si pensaba que la frase iba a convertirse en algo tan grande, no lo habría imaginado".

La escena adquirió una dimensión especialmente polémica porque servía para recuperar a Darth Sidious como gran amenaza del cierre de la trilogía, un personaje cuya muerte dentro de la cronología de Star Wars se produjo en la entrega de 1983. Tampoco ayudó que en El ascenso de Skywalker apenas se ofreciera una explicación desarrollada sobre la vuelta de Palpatine.

LA POSTURA DE IAN MCDIARMID, QUE INTERPRETÓ A PALPATINE

Ian McDiarmid, actor que da vida a Palpatine desde El retorno del Jedi, reconoció el año pasado que su regreso le sorprendió. "Yo creía que estaba muerto. Cuando recibí la llamada para hablar sobre las precuelas, para descubrir cosas sobre Sidious y todo lo demás, pensé: 'He vuelto a tener suerte', pero creía que aquello sí era definitivamente el final. Y entonces J. J. Abrams me llamó y me dijo: 'Va a volver'. Y aquello también fue estupendo de hacer", desveló el intérprete en una entrevista con Variety.

McDiarmid también defendió que, dentro de la lógica del personaje, el regreso de Palpatine no le parecía descabellado, aunque la película no detallara del todo sus mecanismos. "Me parecía completamente probable que Palpatine tuviera un plan B. Aunque estaba muy, muy dañado, podrían haberlo recompuesto de alguna manera", señaló.