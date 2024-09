Óscar Casas y Ana Mena protagonizan Ídolos, una película que amor, motos y adrenalina

MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

Óscar Casas y Ana Mena son los protagonistas de Ídolos, un nuevo filme dirigido por Mat Whitecross (Nueve canciones) que ambienta su trama en el mundo del Campeonato mundial de MotoGP. La película, que arrancó su rodaje el pasado 29 de agosto, explora las relaciones humanas entre un padre y su hijo, un mánager y su piloto, y todo el mundo que los rodea, con una trama cargada de ambición, superación, ego, adrenalina, amor, perdón y segundas oportunidades a flor de piel.

Casas, que lleva frente a la cámara desde su infancia, se pondrá en la piel del protagonista de la historia, Edu. El joven intérprete ha trabajado en cintas como Mi soledad tiene alas, El sueño de Iván y El orfanato. En 2025 se estrenará El gran salto, serie que protagoniza dando vida al gimnasta Gervasio Ferrer.

Mena interpretará al personaje de Luna. La cantante y actriz es una de las artistas más populares del panorama musical español actual, y además, ya ha hecho sus pinitos en la gran pantalla, en pequeños papeles en La piel que Habito y Viaje al cuarto de una madre. También ha trabajado en series como Bienvenidos a Edén o Marisol, la película.

Arranca el rodaje de “ÍDOLOS” dirigida por Mat Whitecross y protagonizada por Óscar Casas y Ana Mena. Una historia llena de adrenalina sobre la rivalidad, superación, amor y segundas oportunidades en el fascinante mundo de MotoGP™. #Ídolos próximamente solo en cines. 🏍️♥️🔥🏁 pic.twitter.com/3bxQhx0mpA — Warner Bros. España (@WarnerBrosSpain) September 17, 2024

Esta historia sobre dos generaciones de corredores, un padre y un hijo, se acerca a la relación de ambos cuando Antonio, el padre, un motociclista ya retirado y con traumas del pasado, decide entrenar a su impulsivo y talentoso hijo, Edu, para que pueda desarrollar todo su potencial y convertirse en el mejor en la misma disciplina... todo esto siguiendo un estricto entrenamiento que exige no tener distracciones, una de ellas: enamorarse.

"Edu es un joven piloto de motos muy agresivo en quien ningún equipo confía. Eli, jefe del equipo de Aspar Team en Moto2, le ofrece una oportunidad con la condición de que sea su padre, Antonio Belardi, quien le entrene. Edu lleva muchos años sin ver a su padre, un expiloto que se retiró de las pistas tras provocar la muerte de otro piloto durante una carrera. Aunque Edu odia a su padre por haberle abandonado, sabe que sólo con él puede llegar a alcanzar su sueño.

Edu se someterá al estricto control de preparación que le exige Antonio, el cual incluye dejar a un lado el amor... Hasta que conoce a Luna, una joven artista que acaba de abrir un salón de tatuajes justo debajo de su casa", reza la sinopsis oficial de Ídolos.

El reparto de la película lo completan los italianos Claudio Santamaría (Denti da Squalo), Saul Nanni (Supersex) y Simone Baldasseroni (Fabricante de lágrimas), junto al español Enrique Arce (La Casa de Papel). El rodaje transcurrirá a lo largo de diez semanas en diferentes localizaciones de España, Italia y otros países del mundo.

Whitecross dirige este largometraje, cuya historia original ha creado Jordi Gasull (Buffalo Kids), quiel también escribe junto a Inma Cánovas (Ángeles S.A.) y Ricky Roxburgh (Ozi: voz del bosque).

Ídolos es una producción de 4 Cats Pictures, Warner Bros. Entertainment España, Mogambo Productions, Anangu Grup, Imperio Contraataca AIE, Warner Bros. Entertainment Italy y Greenboo Production, que cuenta con la participación de Max y la colaboración de MotoGP. La cinta será distribuida en las salas de cine de España exclusivamente por Warner Bros. Pictures España.