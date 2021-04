21 cosas que debes saber de los Oscar 2021

MADRID, 25 Abr. (CulturaOcio) -

Este domingo 25 de abril se celebra la 93.ª edición de los Premios Oscar que este año estará marcada por la pandemia del coronavirus. La carrera hacia la estatuilla dorada ha sido accidentada e inusual, lo que no ha impedido que el Dolby Theatre vuelva a vestirse de gala para recibir a aquellos candidatos que busquen alzarse con el máximo galardón.

Y la pandemia de COVID-19 marcará la ceremonia, no solo porque la temporada de premios se viese afectada durante todo el año pasado e inicios de este -es más, se ha alargado por este motivo-, sino porque la celebración de los premios será presencial, buscando ser el reinicio de este tipo de eventos.

“¡Nada de Zoom!”, exclamó Steven Soderbergh, productor de la ceremonia de este año. Y es, por ese motivo, por el que el Dolby Theatre no será la única sede de los premios, celebrándose también en la Union Station de Los Ángeles y otras subsedes en Londres y París para asegurar la asistencia de todos los nominados, también para garantizar los protocolos sanitarios y demostrar que la cultura es segura.

‘El juicio de los 7 de Chicago’, ‘El padre’, ‘Judas y el mesías negro’, ‘Mank’, ‘Minari. Historia de mi familia’, ‘Nomadland’, ‘Sound of Metal’ y ‘Una joven prometedora’ son las cintas que compiten por hacerse con el premio a la mejor película del año. Aquí van 21 datos que hay que saber sobre los Premios Oscar 2021:

1.- UNA GALA COMPLETAMENTE PRESENCIAL

A diferencia de otros premios como los Globos de Oro, los BAFTA o los Emmy, los Oscar serán completamente presenciales, como gesto para impulsar la asistencia a las salas de cine y como apoyo para el sector. Debido a su carácter internacional, muchos de los nominados no van a poder acudir por cuestiones de restricción, lo que ha provocado que la organización se adapte y vaya a haber subsedes en Londres y París.

Además, en pos de garantizar la seguridad y la distancia social, la Union Station de Los Ángeles será el plató principal de la gala, dejando al icónico Dolby Theatre en un discreto segundo lugar.

2.- NETFLIX VUELVE A LIDERAR LAS NOMINACIONES

Como sucedió el año pasado, Netflix vuelve a liderar las nominaciones a los Oscar. Si en 2020 rompió su propio récord con 24 candidaturas, este año lo supera con 35. ‘Mank’ y ‘El juicio de los 7 de Chicago’ son las que le aportan el mayor número de nominaciones, siendo la primera la que las lidera en esta edición -10 en total-. El filme de Sorkin aspira a 6 galardones.

La compañía, además, ha logrado 5 candidaturas para ‘La madre del blues’, 2 para ‘Hillbilly, una elegía rural’ y también con otros títulos como ‘Más allá de la Luna’ o ‘Cielo de medianoche’. Además, no se cuentan las nominaciones de películas como ‘Noticias del gran mundo’ o ‘De amor y monstruos’, distribuidas internacionalmente por Netflix, pero no en Estados Unidos.

3.- TERCER AÑO SIN PRESENTADOR

Por tercer año consecutivo (cuarta en la historia de los premios), no habrá presentador en la ceremonia de los Oscar. A diferencia de las dos anteriores galas, los productores de la ceremonia, además de contar con los cuatro ganadores en las categorías interpretativas del año pasado, tendrán un número fijo de 15 celebridades que estarán presentes a la hora de otorgar los distintos premios.

4.- EL MAYOR NÚMERO DE NOMINACIONES FEMENINAS

Los Oscar 2021 han batido un récord respecto al número de mujeres nominadas en sus 23 categorías, con 70 profesionales y un total de 76 nominaciones. El ascenso de cifras viene, principalmente, en los roles fuera de cámara, como realización, diseño de producción o sonido. En la categoría de mejor película, destacan siete productoras.

5.- DOS DIRECTORAS OPTAN AL OSCAR

Por primera vez en la historia de los Premios Oscar, dos mujeres cineastas aspiran a la estatuilla a la mejor dirección: Chloé Zhao por ‘Nomadland’ y Emerald Fenell por ‘Una joven prometedora’. Si se cumplen las predicciones, Zhao se convertirá en la segunda realizadora en obtener el galardón tras haberlo logrado Kathryn Bigelow por ‘En tierra hostil’ en 2009.

6.- RÉCORD DE ACTORES NO CAUCÁSICOS

En las cuatro categorías interpretativas se ha roto un récord de actores no caucásicos que optan al galardón. Un total de 9 de los 16 candidatos son de distinta etnia (Riz Ahmed, Chadwick Boseman, Steven Yeun, Viola Davis, Andra Day, Daniel Kaluuya, Leslie Odom Jr., LaKeith Stanfield y Youn Yuh-jung). Un aumento considerable respecto al año pasado, cuando la británica Cynthia Erivo evitó una polémica por su nominación por ‘Harriet’.

7.- PRESENCIA ESPAÑOLA

Aunque de manera más discreta, España vuelve a estar presente en los Oscar gracias a la cinta chilena ‘El agente topo’, que aspira al Oscar al mejor documental. Coproducción española al contar con la compañía Malvalanda como productora. Además Santiago Colomo es el primer español candidato al Oscar en la categoría de efectos visuales por su labor en El magnífico Iván

8.- DIRECCIÓN EN OTRO IDIOMA

De los cinco candidatos a la mejor dirección, dos de ellos optan al galardón por realizar películas rodadas en una lengua diferente al inglés. Son el estadounidense -de origen coreano- Lee Isaac Chung por ‘Minari. Historia de mi familia’ y el danés Thomas Vinterberg por ‘Otra ronda’.

9.- UNA CATEGORÍA MENOS

En este año, los Premios Oscar han visto reducido el número de sus categorías, pasando de 24 a 23. El motivo es por la fusión de dos de ellas, mejor montaje de sonido y mejor mezcla de sonido, que han pasado a ser solo una al mejor sonido.

10.- NOMINACIONES SIN PISAR LOS CINES

Debido a la pandemia, la Academia de Hollywood modificó las reglas para permitir que estrenos solo en streaming, sin pasar por salas o autocines, pudiesen aspirar al Oscar. Esto ha hecho que películas como ‘Borat, película film secuela’, ‘Mulan’ o ‘Soul’ puedan competir sin haber pisado los cines en Estados Unidos.

11.- VIOLA DAVIS, LA ACTRIZ NEGRA MÁS NOMINADA

Gracias a su nominación al Oscar a la mejor actriz por ‘La madre del blues’, Viola Davis se ha convertido en la actriz negra con mayor número de candidaturas en los Oscar, un total de cuatro. Dos de ellas fueron a la mejor actriz de reparto por ‘La duda’ y ‘Fences’ -esta última le dio su primera estatuilla- y otras dos han sido a la mejor actriz por ‘Criadas y señoras’ y por la citada cinta de George C. Wolfe.

Al ganar el SAG, todo apunta a que podría ganar su segundo Oscar -el primero en esta categoría-, lo que le convertiría en la segunda actriz negra en lograr este premio, la única hasta el momento ha sido Halle Berry por ‘Monster’s Ball’, en 2002.

12.- DOS ACTRICES NEGRAS Y BILLIE HOLIDAY

Respecto a la diversidad, los Oscar 2021 destacan también por tener a dos actrices negras (Viola Davis y Andra Day) nominadas a la mejor interpretación femenina, algo que no había ocurrido desde 1973, cuando Diana Ross y Cicely Tyson fueron nominadas por ‘El ocaso de una estrella’ y ‘Sounder’, respectivamente. Curiosamente, en ambos casos, una de las aspirantes opta al galardón por haberse metido en la piel de Billie Holiday.

13.- LA DUODÉCIMA NOMINACIÓN DE DIANE WARREN

La compositora y letrista Diane Warren aspira por duodécima vez al Oscar a la mejor canción original, esta vez por ‘Io sì (Seen)’, de la cinta italiana ‘La vida por delante’, nominación que comparte con la cantante Laura Pausini. A diferencia de otros años, esta vez suena como principal candidata a hacerse con el premio.

14.- ACTUACIONES MUSICALES EN EL PREVIO

A diferencia del año pasado, no habrá actuaciones en vivo de las cinco nominadas a la mejor canción original durante la gala. En su lugar, se interpretarán en un especial previo llamado ‘Oscars: Into the Spolight’, un programa de 90 minutos de duración presentado por Ariana DeBose y Lil Rel Howery.

Cuatro de los temas se interpretarán en el Dolby Family Terrace del Museo de la Academia en Los Ángeles, mientras que otra será en Húsavík, Islandia.

15.- CHLOÉ ZHAO, LA MUJER MÁS NOMINADA

Además de poder hacer historia al ser la segunda cineasta -y la primera de origen asiático- en hacerse con el Oscar a la mejor dirección, Chloé Zhao también ha hecho historia al ser la mujer con mayor número de nominaciones en la gala. La realizadora china aspira a cuatro premios por ‘Nomadland’: mejor película, mejor dirección, mejor guion adaptado y mejor montaje.

16.- SIGUE EL IDILIO CON EL COREANO

Hollywood continúa su idilio con el cine en coreano. Después de que el año pasado ‘Parásitos’ arrasase con cuatro premios -incluido el de mejor película, con el hizo historia-, ahora es el turno de la costumbrista y nostálgica ‘Minari. Historia de mi familia’. La cinta dirigida por Lee Isaac Chung está rodada casi en su totalidad en coreano, aunque, a diferencia del film de Bong Joon-ho, se trata de una producción estadounidense.

No obstante, ‘Minari’ sí ha conseguido una hazaña que no pudo realizar ‘Parásitos’, que dos de sus actores logren nominación. Steven Yeun opta al galardón al mejor actor y Youn Yuh-jung a la mejor actriz de reparto. El primero hace historia al ser el primer asiático en aspirar a ese galardón y la segunda suena como favorita, siendo la primera intérprete de origen coreano en lograrlo si se cumplen las predicciones.

17.- EL DOCUMENTAL SE HACE FUERTE

Como ya pasó el año pasado con la normacedonia ‘Honeyland’, el documental ‘Collective’ vuelve a lograr la hazaña de aspirar a dos Oscar: mejor largometraje documental y mejor película internacional. Además, el filme de Alexander Nanau es el primero de nacionalidad rumana en llegar a los Oscar.

18.- POCA DISTRIBUCIÓN INDEPENDIENTE

La presencia de las plataformas en streaming, sumada a la de las grandes majors, ha vuelto a dejar con poca representación en los Oscar a las distribuidoras independientes. A diferencia del año pasado, A24 ha logrado un mayor número de candidaturas, seis, gracias a la presencia de ‘Minari. Historia de mi familia’.

Más allá de categorías habituales como mejor película internacional (en la que destacan Neon con ‘Quo Vadis, Aida?’ y Samuel Goldwyn Films con ‘Otra ronda’) o mejor documental, solo GKids ha logrado presencia con ‘Wolfwalkers’, en mejor película de animación.

19.- BORAT, EL NUEVO ‘PADRINO’

‘Borat’ y ‘Borat, película film secuela’ comparte ciertos rasgos con ‘El Padrino’ y ‘El Padrino: Parte II’. El primero es que ambos consiguieron que sus secuelas tuvieran una intérprete nominada a la mejor actriz de reparto. Una es Maria Bakalova y la otra es Talia Shire.

Por otro lado, ambas sagas, tanto la primera cinta como la segunda, lograron nominación al Oscar al mejor guion adaptado (ganándolo en el caso de ‘El Padrino’). Además, ‘Borat’ es la cuarta cinta que consigue que tanto su original como su segunda parte opten a la estatuilla. Además de las dos primeras partes de ‘El Padrino’, ya pasó con ‘La cena de los acusados’ y su secuela’, ‘Ella, él y Asta’; y con ‘El buscavidas’ y su continuación, ‘El color del dinero’.

20.- FRANCES MCDORMAND ROMPE OTRO TECHO DE CRISTAL

Al figurar como productora de ‘Nomadland’, Frances McDormand ha hecho historia al ser la primera artista en aspirar al Oscar a la mejor actriz y a la mejor película en un mismo año y por un mismo proyecto, algo que nunca había sucedido hasta el momento.

21.- GLENN CLOSE, ENTRE LO MEJOR Y LO PEOR DEL AÑO

Glenn Close tiene el dudoso honor de ser la tercera artista en optar a un Oscar y a un Razzie por el mismo papel. La intérprete, ocho veces candidata y ninguna victoria, está nominada al Oscar a la mejor actriz de reparto por ‘Hillbilly, una elegía rural’ y también optó al Razzie a la peor actriz de reparto por la cinta de Ron Howard, vapuleada por la crítica, pero con fuerte apoyo por el público en Estados Unidos.

Close sigue así los pasos de Amy Irving, candidata al Oscar y al Razzie en la misma categoría por ‘Yentl’, y de James Coco, nominado al Oscar y al Razzie al mejor y al peor actor de reparto por ‘Sólo cuando me río’.